하서윤, 2030 공감 부른 ‘MZ 회사원’…‘김 부장 이야기’로 안방극장 눈도장

신예 하서윤이 화제의 드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’에서 ‘찐 회사원’ 바이브로 보는 이들에게 눈도장을 제대로 찍었다.

지난 30일 종영한 JTBC 토일드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'(이하 ‘김 부장 이야기’)(연출 조현탁, 극본 김홍기, 윤혜성, 제작 SLL, 드라마하우스, 바로엔터테인먼트)에서 하서윤은 ACT 영업 1팀 ‘권송희’ 역을 연기하며 회사원들의 공감을 이끌어내 대중들의 이목을 끌었다.

하서윤은 경직된 사무실 분위기 속에서 솔직하고 직설적인 말투로 ‘사회생활 만렙’이지만 MZ사원의 면모를 가진 권송희를 완벽하게 소화했다. 또한 그는 재계약 미흡 업체들을 모아 부장인 김낙수(류승룡 분)에게 몰아주며 “부장이잖아”라고 혼잣말하고, 부장님을 너무 미워하지 말라는 과장 송익현(신동원 분)의 말에는 “많이 받는 사람이 많이 책임지는 게 당연한 거 아닌가요? 그게 팀장이잖아요”라는 소신 발언을 숨기지 않는 등 2030세대를 대변하기도 했다.

많은 시청자들의 사랑을 받고 있는 ‘김 부장 이야기’를 마치며 하서윤은 언론사 인터뷰를 앞두고 진심 어린 종영 소감을 전했다. 그는 “이미 많은 사랑을 받은 탄탄한 작품에, 존경하는 감독님, 작가님, 스태프분들과 현장에서 만난 많은 선배님들과 함께 할 수 있어 매 순간이 행복했습니다. 현장에서 많이 배우며 즐겁게 촬영했고, 이 작품과 함께 숨 쉴 수 있어 기쁘고 감사합니다”라고 말하며 함께 촬영한 모든 이들에게 애정을 전했다.

이어 하서윤은 “실제로 직장 생활을 해 본 적은 없지만, 작품을 준비하며 각자의 자리에서 최선을 다하고 계시는 모든 직장인 분들이 정말 멋지다고 느낄 수 있었습니다. 저희 드라마를 사랑해 주신 모든 분들과, 직장인 분들께 깊은 응원의 말씀을 드리며, 지치지 않고 스스로 응원하며 한 걸음씩 나아 가시길 바랍니다”라며 마무리했다.

‘김 부장 이야기’를 통해 세련된 비주얼과 분위기까지 전부 다 잡은 하서윤은 다채로운 작품을 통해 필모그래피를 탄탄히 쌓아 올리고 있다. 그는 드라마 ‘조립식 가족’, ‘다리미 패밀리’, ‘세작, 매혹된 자들’ 등과 영화 ‘힘을 낼 시간’, ‘스트리밍’ 등에 출연해 안방극장과 스크린을 넘나들며 대중의 시선을 사로잡은 바 있다.

이처럼 까칠 도도한 성격을 가진 레지던트, 정의감 넘치는 경찰부터 일찍 은퇴한 아이돌, 욕망에 가득 찬 스트리머까지 직업도, 비주얼도 모두 다른 캐릭터를 자신만의 색깔로 채워내고 있는 하서윤이 앞으로 어떤 모습으로 새로운 등장을 모색할지 기대가 모인다.

