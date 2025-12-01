K리그1 최다 득점왕 싸박+베스트 11 공격수까지…도움왕 세징야, 이동경 제쳤다

사진=한국프로축구연맹 제공

K리그1 최다득점상은 수원FC 싸박, 최다도움상은 대구FC 세징야가 차지했다.

싸박은 33경기에 나서 17골을 기록했다. 콜롬비아와 시리아 이중국적을 보유한 싸박은 올 시즌 수원FC 유니폼을 입고 K리그 무대에 데뷔했다.

싸박은 7라운드 포항전에서 첫 골을 터뜨리며 다소 늦은 데뷔골을 넣었지만, 이후 8라운드 김천전과 9라운드 안양전에서 3경기 연속 골을 이어가며 주목받기 시작했다. 올해 왼발로 11골, 오른발로 4골, 머리로 2골을 넣으며 다양한 공격 루트를 선보였다. 또한, 홈에서 9골, 원정에서 8골로 홈, 원정 가리지 않고 득점하는 꾸준함을 과시했다. 올 시즌 뛰어난 활약을 바탕으로 K리그1 베스트11 공격수 부문과 최다 득점상을 동시에 차지하며 2관왕에 올랐다.

K리그1 최다도움상은 대구 세징야가 차지했다. 세징야는 올 시즌 24경기에 출전해 12도움을 기록했다. 1라운드 강원과 경기에서 1골 1도움으로 기분 좋은 시작을 한 뒤, 멀티 도움 3회, 3경기 연속 도움 1회, 2경기 연속 도움 1회 등 꾸준한 활약을 이어갔다.

그 결과 세징야는 지난 2018시즌 11도움, 2019시즌 10도움 이후 6시즌 만에 두 자릿수 도움을 기록했으며, 개인 통산 최다 도움을 기록도 세웠다.

한편 올 시즌 세징야와 이동경의 도움 수는 같지만, 세징야의 출전 경기 수가 이동경(36경기)보다 적어 최다도움상을 수상하게 됐다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

