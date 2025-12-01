‘당구 여제’ 김가영, 64강서 덜미…15개 대회만 첫판 탈락

사진=PBA 제공

여자프로당구 LPBA를 대표하는 선수인 김가영(하나카드)이 64강에서 탈락하는 이변이 발생했다.

30일 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 프로당구 2025~2026시즌 8차투어 ‘하림 PBA-LPBA 챔피언십’ LPBA 64강에서 김가영이 김한길에 18-19(27이닝)로 패배했다. 김가영이 64강에서 탈락한 건 2024-25시즌 2차투어(하나카드 챔피언십)에서 정수빈에게 패배한 이후 약 1년 4개월 만이다.

김가영은 경기 초반 리드를 잡았다. 5-1로 앞서던 10이닝부터 1-1-3-2 연속 득점으로 13-6까지 달아났다. 하지만 김한길은 점수차를 야금야금 좁히기 시작하더니, 13-17로 뒤지던 24이닝부터 2-3-1 연속 득점으로 19-17, 경기를 뒤집었다. 27이닝째 김가영이 1점을 올려 18-19를 만들었지만, 후속 득점이 불발되며 그대로 패배했다.

사진=PBA 제공

이번 시즌 3회 우승으로 시즌 랭킹 1위에 올라있는 김가영은 5차투어(크라운해태 챔피언십) 우승 이후 6차투어(휴온스 챔피언십)에선 16강, 7차투어(하이원리조트 챔피언십)에선 32강에서 고배를 마셨다. 이번 대회에선 첫 경기에서 탈락하며 시즌 랭킹 1위 자리도 내줄 위기에 처했다.

김가영 외에도 LPBA 강호들도 대거 64강에서 패배했다. 정수빈(NH농협카드)은 최보람을 상대로 19-19(24이닝) 동률을 기록했지만, 하이런에서 3-5로 밀려 패배했다. 김상아(하림)는 강유진을 상대로 7-25(18이닝)로 완패했다. 사카이 아야코(일본·하나카드)는 이지연2에 19-24(24이닝)로, 김진아(하나카드)는 박정현(하림)에 14-21(27이닝)로 패배해 대회 일정을 마감했다.

사진=PBA 제공

김가영을 제외한 이번 시즌 챔피언들은 32강에 올랐다. ‘캄보디아 특급’ 스롱 피아비(우리금융캐피탈)는 김혜정을 상대로 25-13(23이닝)로 승리했다. 7이닝까지 공타 없이 18-1로 크게 앞서간 스롱은 이후 주춤했지만, 경기 초반 벌려 놓은 격차를 앞세워 승리했다. 직전 투어 우승자 이미래(하이원리조트)는 팀동료 전지우를 25-14로 제압했다. 김민아(NH농협카드)도 이다정을 상대로 17-14(27이닝)로 승리했다.

이밖에 김보미(NH농협카드) 히다 오리에(일본·SK렌터카) 김예은 최혜미(이상 웰컴저축은행) 임경진(하이원리조트) 차유람 김세연 이신영(이상 휴온스) 강지은(SK렌터카) 임정숙 백민주(이상 크라운해태) 한지은(에스와이) 김민영(우리금융캐피탈) 등도 32강 대열에 합류했다.

사진=PBA 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

