포레피부과, ‘메타셀 프로그램’ 도입… 피부 컨디션 기반 데일리 케어 강화

포레피부과가 최근 피부 전반의 균형을 맞추는 데 중점을 둔 맞춤형 케어 프로그램 ‘메타셀’을 도입, 환자들의 관심을 모으고 있다.

메타셀 프로그램은 단순히 탄력이나 미백 등 특정 효과만을 목표로 하지 않는다. 이는 개인의 피부 컨디션을 진단한 뒤 필요한 수분·영양 공급을 안정적으로 채워주는 데 초점을 두고 있다.

메타셀은 과한 자극이 적어 예민한 피부나 잦은 건조감으로 고민하는 이들도 편안하게 받을 수 있는 시술로 평가된다. 시술 후에는 피부의 유수분 흐름이 자연스럽게 정돈되면서 촉촉한 표면감과 부드러운 피부 결 개선이 동시에 느껴진다.

특히 모공, 잔주름, 푸석함처럼 여러 문제가 복합적으로 나타나는 경우에도 피부 컨디션이 정리되고 균형이 회복되는 체감이 가능해 관심이 꾸준히 늘고 있다.

이하은 포레피부과 원장은 “피부는 환경 변화나 생활 패턴에 따라 쉽게 컨디션이 흔들릴 수 있다”며 “메타셀은 과한 시술보다 일상 속에서 부담 없이 유지할 수 있는 안정적인 관리법을 찾는 분들에게 적합하다”고 설명했다.

또한 “피부 스스로의 균형을 회복하도록 돕는 데 중점을 두었기 때문에, 피부 톤이나 결뿐 아니라 전체적인 느낌이 편안하게 정리되는 부분을 강점으로 보고 있다”고 덧붙였다.

