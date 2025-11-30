서장훈 '열혈농구단', 1회 만에 넷플릭스 톱10

국가대표 농구선수 출신 서장훈이 이끄는 SBS TV 새 농구 예능물 '열혈농구단'이 쾌조의 스타트를 끊었다.

30일 글로벌 OTT 넷플릭스 톱10 시리즈에서 '열혈농구단'이 10위를 차지했다. 신작 예능이 이 같은 순위로 진입한 건 이례적이다.

전날 첫 방송됐는데 화제성이 높은 셈이다. 이 예능물은 넷플릭스를 통해 전 세계 공개되고 있다.

'열혈농구단' 1회에선 서장훈이 코치 전태풍과 함께 연예인 농구단 '라이징이글스' 멤버들을 소개하는 모습이 그려졌다.

샤이니 민호, 2AM 진운 등 멤버 구성은 연예계 역대 최강 농구단이라는 평가가 나온다.

첫회에선 또 이상민 부산 KCC 이지스 감독 등이 참관한 가운데 자체 평가전이 치러졌다. 멤버들의 열정은 물론 긴장감 있는 연출로 생동감을 빚어냈다.

라이징이글스 상대는 필리핀 연예인 농구팀이다. 필리핀은 농구가 국민스포츠로 자리 잡은 곳이다. 게임이 치러질 당시 현지에서 크게 화제가 됐다.

'열혈농구단'은 매주 토요일 오후 5시 방송된다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]