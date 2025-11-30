산타와 루돌프가 눈앞에…미리 만나는 크리스마스

에버랜드가 약 한 달 앞으로 다가온 성탄절 분위기를 미리 경험할 수 있는 ‘크리스마스 판타지(X-mas Fantasy)’ 겨울축제를 오는 31일, 연말까지 이어간다.



에버랜드 겨울축제에서는 매년 퍼레이드·댄스·포토타임 등 다채로운 콘텐츠를 통해 크리스마스 분위기를 만끽할 수 있다. 산타·루돌프를 직접 만날 수 있어 매년 연말 나들이 추천 행사에 이름을 올린다.



◆산타·루돌프와 함께 즐기는 크리스마스

에버랜드가 성탄절 분위기를 모든 방문객들이 만끽할 수 있도록 올해 연말까지 다양한 테마존으로 구성한 ‘크리스마스 판타지’ 겨울축제를 이어간다. 새로운 퍼레이드 크리스마스 판타지 ‘블링블링 X-Mas 퍼레이드 공연.

크리스마스를 신나게 즐기고 싶다면 캐럴에 맞춰 약 30분간 화려한 행진이 펼쳐지는 ‘블링블링 X-mas 퍼레이드’를 추천한다.



트리·썰매·케이크 등 크리스마스 테마로 디자인된 퍼레이드카에서는 하얀 눈과 비눗방울이 흩날리고 산타·루돌프 등 캐릭터 연기자들은 발랄한 댄스 퍼포먼스를 선보이며 성탄절 분위기를 한껏 끌어올린다.

크리스마스 판타지 ‘베리 메리 산타 빌리지 공연

그랜드스테이지에서는 에버랜드 대표 캐릭터인 레니앤프렌즈와 산타·루돌프·요정 캐릭터들이 등장한다. 이들은 흥겨운 산타마을 이야기를 선보이는 ‘베리 메리(Very Merry) 산타 빌리지’ 공연이 매일 2회씩 펼쳐진다. 산타·요정 등 캐릭터들과 함께 사진을 촬영할 수 있는 ‘X-mas 포토타임’도 포시즌스가든에서 진행된다.



또한 넷플릭스와의 콜라보로 새롭게 탄생한 ‘케이팝 데몬 헌터스 싱어롱 불꽃쇼’는 매일 밤 환상적인 연말 분위기를 절정으로 이끈다. 밤하늘을 화려하게 물들이는 수천 발의 불꽃쇼를 감상하고 ‘골든(Golden)’, ‘소다 팝(Soda Pop)’ 등 영화 속 히트곡들을 따라 부르며 잊지 못할 추억을 만들어갈 수 있다.



알파인빌리지 입구에 마련된 케이팝 데몬 헌터스 테마존에서는 포토존·미션게임·영상·OST 등 다양한 콘텐츠를 통해 케데헌 캐릭터와 세계관을 더욱 몰입감있게 체험할 수 있다. 레니·라라 크리스마스 코스튬 인형, 베이글 위시 베어 등 연말연시 선물하기 좋은 윈터 시즌 스페셜 굿즈도 다채롭게 출시된다.



◆크리스마스로 물든 ‘겨울왕국’ 에메랄드시티

포시즌스가든에서 펼쳐지는 ‘케이팝 데몬 헌터스 싱어롱 불꽃쇼 현장.에버랜드 제공

포시즌스가든은 판타지 소설 오즈의 마법사를 테마로 꾸며졌다. 이곳에서는 겨울축제를 맞아 크리스마스 콘셉트의 에메랄드시티로 변신했다.



가든 전역에서는 도로시·양철 나무꾼·허수아비 등 오즈의 마법사 캐릭터들과 함께 눈사람, 트리, 선물상자와 같은 연출물이 다채롭게 들어서며 화려한 포토 스폿으로 단장했다. ▲허수아비 브릭 놀이터·양철나무꾼의 위시 정원 등 캐릭터별 스토리를 살린 테마존 ▲마법사 오즈의 X-mas 히든 미션 ▲AI 사진 촬영 등 체험형 콘텐츠도 크리스마스 콘셉트로 리뉴얼돼 새로운 경험을 제공한다. 크리스마스 스페셜 의상을 입고 등장한 오즈의 마법사 캐릭터들과 인증샷을 남길 수 있는 오즈 X-mas 포토타임도 매일 2회씩 진행돼 판타스틱한 겨울 감성을 더한다.



알파인빌리지 지역은 겨울축제를 맞아 동쪽마녀의 저주가 풀린 행복한 겨울왕국 스토리를 따라 ‘스노우 오즈 파크’로 탈바꿈했다. 마녀가 직접 꾸민 듯한 겨울 데코들이 입구부터 장식돼 이색적인 분위기를 자아낸다. 중앙에 조성된 선물상자 모양의 탑 내부에서는 360도 회전 카메라로 특별한 기념영상을 촬영할 수 있다.



이달 중순부터는 스노우 액티비티 콘텐츠들도 다채롭게 운영될 예정이다. 레이싱 코스·익스프레스 코스 등 스릴 강도별로 눈썰매를 즐길 수 있는 스노우 버스터부터 스노우 야드, 트랙, 플레이그라운드 등 다양한 눈놀이 콘텐츠가 확장해 선보인다.



호떡·붕어빵·군고구마 등 겨울 인기 간식부터 꼬치어묵·얼큰육전국수 등 따끈하게 배를 채울 수 있는 ‘핫 푸드 스트리트’도 운영된다.



이와 함께 5일부터는 봄의 전령인 나비를 한겨울에 미리 만나볼 수 있는 ‘나비의 꿈꾸는 정원’이 오픈한다. 따뜻한 실내에서 제비나비, 호랑나비 등 매일 다양한 나비들이 날아 다니는 싱그러운 모습을 관찰할 수 있다.



크리스마스 판타지 겨울축제에 대한 자세한 내용은 에버랜드 홈페이지에서 확인할 수 있다.

