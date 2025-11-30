구스타보 콜로시 GM 한국사업장 영업·서비스·마케팅 부문 부사장(오른쪽 아래줄 두 번째)이 지난 27일 쉐보레 신촌 데리점에서 한국지엠대리점협의회 및 한국지엠 협력 서비스 네트워크 협의회 대표들과 회의를 하고 있다. GM 제공

“현재 약 380개 협력 서비스 네트워크가 애프터 서비스의 약 90%를 담당하며 고객 A/S를 지탱하고 있다.” “협력 서비스의 기술력 부족과 능력 저하 등은 근거 없는 주장이 많다.”

지엠(GM) 글로벌 브랜드 쉐보레의 한국 내 협력 서비스 네트워크 관계자들은 직영 서비스가 사라진 후에도 서비스에는 전혀 문제가 없다고 입을 모아 강조했다.

올해 쉐보레 직영 정비센터 운영 종료 이후 소비자들은 일부 언론 보도를 통해 사실과 다른 정보를 얻고 혼란에 휩싸였다. 그러나 실제 쉐보레 차 소유주들 사이에서는 원래 가던 서비스센터에서 별 문제 없이 서비스를 받고 있다. 최근 한 쉐보레 소유주 역시 “처음에는 문제가 있는 줄 알았는데 제가 평소에 다니던 곳을 방문하니 서비스에 전혀 문제가 없었다”고 말했다. 현재 직영 정비센터가 하던 서비스는 협력 서비스센터를 통해 90% 이상 가능한 상태다.

지난 27일 쉐보레 신촌 대리점에는 한국지엠대리점협의회와 한국지엠 협력 서비스 네트워크 협의회 대표들이 모였다. 쉐보레가 개최한 판매 및 서비스 파트너들과의 전략 회의 참석을 위해서였다. 이 자리에는 구스타보 콜로시 GM 한국사업장 영업·서비스·마케팅 부문 부사장도 참가해 이들 대표와 협의를 이어갔다.

한 서비스 네트워크 협의회 대표는 이번 회의에 대해 “최근 쉐보레 직영 정비센터 운영 종료와 관련하여 일부 언론 보도에서 과장되거나 사실과 다른 정보가 확산하여 업계에 혼란을 일으키고 있다”면서 “협력 서비스의 기술력 부족과 능력 저하 등 근거 없는 주장을 보도해 속이 상한다”고 하소연했다. 그러면서 “부정적인 보도가 계속될 경우 차량 판매에 영향을 주며 협력 업체 모두가 경영상 위기에 처할 수 있다”고 말했다.

콜로시 부사장은 이날 회의에 참석한 한국지엠대리점협의회와 한국지엠 협력 서비스 네트워크 협의회 대표들을 향해 “소비자들을 위해 우리가 여기에 있는 것이고 앞으로도

그럴 것”이라며 재차 강조했다.

콜로시 부사장도 판매 대리점과 협력 서비스 네트워크에 대한 신뢰감을 드러냈다. 그는 “판매 대리점과 협력 서비스 네트워크에 대해 고객들은 이들의 전문성과 서비스 품질을 신뢰하고 있다”며 “전국 380개가 넘는 협력 서비스센터가 이미 전체 고객 서비스 물량의 92% 이상을 담당하고 있어 협력 서비스 네트워크가 직영 서비스센터보다 더 많은 고객 서비스를 제공하고 있는 상황”이라고 밝혔다. 이어 “쉐보레는 여러분의 헌신과 책임감 덕분에 브랜드와 제품에 꾸준히 관심과 지지를 보내는 고객들을 확보하고 있다”며 “앞으로도 함께 더 강하고 경쟁력 있는 미래를 만들어가자”고 다짐했다.

강장원 한국지엠대리점협의회 회장은 “전국 대리점 네트워크들은 성장을 견인하고 탁월한 고객 경험을 제공하는 데 전념하고 있다”며 “ 본사와 긴밀히 협력하고 전국 대리점의 숙련되고 전문적인 역량을 바탕으로 고객들이 신뢰할 수 있는 고품질 사후 서비스를 받을 것이라는 확신 아래 쉐보레 차량을 자신 있게 소개할 수 있다”고 말했다. 또한 “이러한 굳건한 파트너십이 신뢰도를 높이고, 국내 판매를 더욱 가속화하는 원동력이 될 것”이라고 덧붙였다.

김용호 한국지엠 협력 서비스 네트워크 협의회 회장도 “쉐보레 서비스 네트워크가 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 한국산업 서비스품질 지수(KSQI) 자동차 A/S 부문에서 7년 연속 1위를 차지할 수 있었던 배경에는 협력 서비스 네트워크의 역할이 컸다”면서 “380개 이상의 센터가 표준화된 고품질 서비스를 제공할 준비가 돼있으며 직영 서비스센터가 담당해왔던 지역에서도 쉐보레의 높은 서비스 기준과 고객 신뢰를 동일하게 유지할 수 있다”고 강조했다.

쉐보레는 앞으로도 지속해서 서비스 네트워크를 통해 소비자들에게 안정적이고 높은 수준의 서비스를 제공해 나갈 계획이다. 이미 여러 투자를 통해 직영 서비스센터와 비교해도 전혀 손색없는 서비스가 이뤄지고 있다. 쉐보레 역시 협력 서비스 네트워크 직원뿐만 아니라 각 대리점 영업사원을 위한 교육에 아낌없는 투자를 이어가고 있다.

한국지엠대리점협의회는 전국 쉐보레 대리점으로 구성된 단체다. 한국지엠 협력 서비스 네트워크 협의회 역시 전국 380 여개 공식 협력 서비스센터로 구성돼 있다.

