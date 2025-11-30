‘은반지 이모지’ 여자 골프 세계 2위 코르다, SNS로 약혼 발표

여자 골프 세계 랭킹 2위 넬리 코르다(미국)가 사회관계망서비스(SNS)를 통해 약혼 사실을 공개했다. 30일(한국 시간) 자신의 인스타그램 계정에 “이번 생애에서… 그리고 다음에도”라며 은색 반지 모양의 이모티콘을 곁들인 글을 게시했다.

이뿐만이 아니다. 약혼자의 무릎을 베고 누운 모습을 필두로 함께 촬영한 사진들도 함께했다. 코르다는 아직 자신의 약혼자에 대해 직업 등 자세한 설명은 하지 않은 것으로 알려졌다. 다만 미국여자프로골프(LPGA)에 따르면 약혼자의 이름이 ‘케이시 건더슨’이라는 것이 전해졌다.



1988년생인 코르다는 LPGA 투어 통산 메이저 2승을 비롯, 15승을 기록하고 있다. 팬데믹 여파로 2021년에 열린 도쿄 올림픽에선 여자 골프 금메달을 차지했다. 하지만 올해는 LPGA 투어에서 1승도 신고하지 못하는 등 부침을 겪었다.

코르다는 오는 12월 그랜트 손턴 인비테이셔널, PNC 챔피언십 등 이벤트 대회에 출전할 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

