‘하트시그널3’ 서민재, 아이 친부 잠적에 답답함 호소… 법적 대응 연기

‘하트시그널3’ 출연자 서민재. 사진 = 서민재 SNS 계정

‘하트시그널3’ 출연자 서민재가 아이 친부와 연락이 닿지 않는 상황에 답답함을 토로했다.

서민재는 30일 자신의 SNS에 “협의가 돼서 게시물들 삭제한 건 아니다”라는 글을 올렸다.

그는 전 연인이자 아이 친부인 A씨에 대한 폭로 글을 전부 삭제한 이유에 대해 “친부의 잠적 및 차단 상태는 여전하며, 저는 일체 다른 요구 없이 소통만 간절히 요청하는데도 무시당하고 있는 을의 입장이라 상대의 불법 추정 행위에 대해서는 함구하고 법적 대응도 연기하고 있다”고 밝혔다.

이어 서민재는 “아기 친부로서 인간으로서 해야 할 어떠한 단 하나의 행동과 도리조차 안 하고 두 생명을 고통에 몰아넣는 행위에 대해서는 누구든 반드시 다 돌려받을 거라 전 믿어 의심치 않는다”고 전했다.

앞서 서민재는 A씨와 교제 중 임신 사실을 알게 되었지만, A씨가 돌연 잠적하자 자신의 SNS에 A씨의 신상정보와 사진을 게재하며 문제를 공개했다. 이후 A씨 측은 서민재를 스토킹 혐의로 고소하며 법적 공방을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]