‘루머 고통’ 이이경, A씨의 협박 모의 정황? 독일인 주장도 의심

허위사실유포로 고통받은 배우 이이경 측이 유포자 A씨의 범죄 사전 모의 정황을 포착했다고 주장했다.

27일 소속사 상영이엔티 측은 “A씨의 범죄 사전 모의가 의심돼 법률대리인에 증거를 전달했다. 수사기관에 제출해 진위 여부 등을 확인할 것”이라 밝혔다.

소속사는 최근 A씨와 관련한 익명의 제보를 받았다. A씨가 누군가와 SNS 다이렉트 메시지(DM)으로 ‘이이경 회사에 메일 보내고 10억원 정도 요구하면 될까’, ‘챗 GPT에 물어보니까 처벌 안 받는대. 일단 메일 보내보고 아니다 싶으면 사과하면 되지’ 등의 대화를 나눈 내용인 것으로 전해졌다.

독일에 거주 중이라 주장하는 A씨는 한 유튜브 채널을 통해서 “아직 고소장 서류가 오지 않아서 지켜보고 대응하겠다”고 밝힌 바 있다. 또한 “이이경과 SNS로 1년 반 정도 연락을 주고 받았다”고 주장하고 있다.

이에 상영이엔티는 “법률대리인을 통해 관련 게시물 작성·유포자들을 대상으로 허위사실 유포와 명예훼손 혐의로 서울 강남경찰서에 피해 자료를 제출하고 고소 접수를 마쳤다”며 법적대응 사실을 알렸다.

이이경도 SNS를 통해 “매 순간 순간 울화가 치밀었다. 실체도, 누군지도 모르는 독일인이라고 주장하는 사람이 수 개월 전 회사에 협박 메일을 보냈던 것처럼 나타나고 사라지기를 반복했다. 영장 발부 후 곧 용의자가 특정될 것”이라고 강조했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

