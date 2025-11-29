유도 스타 허미미, 아부다비 그랜드슬램서 여자 57㎏급 정상

사진=뉴시스

한국 여자 유도 국가대표 허미미(경북체육회)가 국제유도연맹(IJF) 아부다비 그랜드슬램에서 우승을 차지했다.

간판 스타다운 경기력을 뽐낸 하루였다. 허미미는 29일(한국 시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비 무바달라 아레나서 열린 이번 대회 여자 57㎏급 결승에 출전, 줄리아 카르나(이탈리아) 상대로 금메달을 수확했다.

위기에 처하기도 했다. 경기 중반까지도 상대에 맞서 좀처럼 포인트를 얻지 못했을 정도다. 정규시간 57초를 남기고는 지도를 받았다. 그러나 연장전에선 달랐다. 허미미는 누르기로 승전고를 울렸다.

허미미가 시니어 국제대회에서 입상한 건 파리 올림픽 이후 처음이다. 무엇보다 부상을 딛고 본 궤도에 올랐다는 점이 뜻깊다. 파리 올림픽 은메달리스트인 그는 지난해 세계선수권대회에선 금빛 낭보를 전한 바 있다.

올해 3월엔 왼쪽 어깨 인대 수술을 받으면서 재활의 시간을 보내야 했다. 앞서 6월 열린 세계선수권서 2회전 탈락의 쓴맛을 봤다. 이후 라인-루르 세계대학대회와 전국체전에서 연달아 우승했다.

