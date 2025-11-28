케플러, 日 음방 출격… ‘버블 검’ 현지 첫 공개

그룹 케플러(Kep1er)가 일본 지상파 방송국 日テレ(NTV)가 주최하는 베스트 아티스트 2025(ベストアーティスト2025) 에 출연한다.

케플러는日 NTV 베스트 아티스트 2025에 출연해 지난 8월 발매한 미니 7집 앨범 타이틀곡 '버블 검(BUBBLE GUM)'을 선보일 예정이다. 이번 공연은 일본에서 '버블 검'을 최초로 선보이는 음악방송으로 그 의미를 더한다.

오는 29일 방송 예정인 日 NTV 베스트 아티스트 2025는 일본을 대표하는 음악 특집 프로그램으로, 올해는 음악의 여행(Music Journey)을 주제로 다양한 장르와 아티스트의 음악적 여정을 담아낼 예정이다.

최근 케플러는 다채로운 활동을 이어가며 현지에서 눈도장을 찍고있다. 지난 26일에는 일본 TBS 예능 프로그램 '요루노 브런치(よるのブランチ)'에 멤버 다연, 히카루가 리포터로 출연해 밝은 에너지와 예능감을 전했으며, 또한 멤버 샤오팅은 Mnet '보이즈 2 플래닛 C'에 이어 오는 12월 첫 방송을 앞둔 엠넷플러스 오리지널 서바이벌 프로그램 'PLANET C : HOME RACE'에서 마스터로 활약할 예정이다.

한편 케플러(Kep1er)는 글로벌 콘서트 투어'2025 Kep1er CONCERT TOUR [Into The Orbit : Kep1asia]'를 통해 서울을 시작으로 일본 후쿠오카와 도쿄 공연을 성황리에 마쳤으며, 오는 12월 홍콩·교토·대만에서 투어를 이어간다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

