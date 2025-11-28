“회복과 안전 기원” 스트레이 키즈, 홍콩 화재 참사에 약 2억원 기부

그룹 스트레이 키즈.

그룹 스트레이 키즈가 홍콩 화재 피해 긴급 지원을 위한 기부로 위로의 마음을 전했다.

스트레이 키즈는 28일 중국 SNS인 웨이보를 통해 “최근 홍콩에서 발생한 안타까운 소식을 접하고 저희 멤버들 모두 마음이 매우 무거웠다. 이번 화재로 피해를 입으신 주민들과 유가족의 일상 회복과 안전을 기원한다”고 위로했다. 이와 함께 스트레이 키즈는 홍콩 월드비전에 100만 홍콩 달러(약 2억원)를 기부했다.

멤버들은 “위험을 무릅쓰고 현장에서 구조에 힘써주신 모든 영웅들께 깊은 경의를 표하며, 저희는 홍콩을 마음에 두고 이 어려움을 함께 극복할 수 있도록 마음을 보태겠다”는 메시지를 덧붙였다.

지난 26일 오후 홍콩 북부 타이포 구역에 있는 아파트 단지에 재난급의 대형 화재가 발생했다. 홍콩 소방 당국은 타이 포 지구 고층 아파트 단지 화재로 인한 사망자는 27일 오후 8시 시점으로 65명, 부상자는 70명이다. 200명에 달할 것으로 추정되는 실종자는 정식 발표되지 않았다.

이 가운데, 글로벌 K-팝 시상식 ‘2025 마마 어워즈’ 참석을 위해 국내 K-팝 가수들과 수많은 관계자들이 홍콩 현지에 머무르고 있다. 스트레이 키즈 역시 ‘2025 마마 어워즈’ 참석을 위해 홍콩에 체류 중이다.

‘마마 어워즈’가 개최되는 홍콩 카이탁 스타디움은 화재가 발생한 지역과는 약 20㎞ 떨어져 있는 것으로 알려졌다. ‘마마 어워즈’ 측은 28일과 29일 예정된 일정을 변동 없이 진행한다. 주최 측은 “‘2025 마마 어워즈’는 ‘Support Hong Kong’ 메시지를 더해 함께 슬픔을 나누며 추모할 수 있는 시간을 마련하고, 피해자 지원을 위해 기부로 힘을 보태고자 한다”고 밝혔다.

