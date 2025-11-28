[부고] 김도환(삼성라이온즈 포수)씨 외조부상

▲김도환(삼성라이온즈 포수)씨 외조부상=서석주 씨 28일 별세(향년 98세), 빈소 의정부 을지대학병원 장례식장 평온관 5호 (경기도 의정부시 동일로 712), 입관 11월 28일 19시, 발인 11월 29일 0시, 장지 현충원
허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]
입력 : 2025-11-28 11:23:28 수정 : 2025-11-28 11:23:28
인쇄 글씨 크기 선택 가장 작은 크기 글자 한 단계 작은 크기 글자 기본 크기 글자 한 단계 큰 크기 글자 가장 큰 크기 글자
▲김도환(삼성라이온즈 포수)씨 외조부상=서석주 씨 28일 별세(향년 98세), 빈소 의정부 을지대학병원 장례식장 평온관 5호 (경기도 의정부시 동일로 712), 입관 11월 28일 19시, 발인 11월 29일 0시, 장지 현충원
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]