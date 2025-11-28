킥플립과 함께, 지속 가능한 미래

그룹 킥플립(KickFlip)이 생물다양성의 영향과 중요성 알리는 소셜 콘텐츠에 참여했다.

JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 2023년부터 ESG 경영의 일환으로 소셜 콘텐츠 'JYP 4 EARTH'를 선보이고 있다. 'JYP 4 EARTH'는 JYP 아티스트들이 더 나은 지구를 위해 다양한 활동을 실천하며 지속 가능한 사회를 위한 긍정적인 시선을 전하는 캠페인이다.

JYP는 11월 20일과 27일 공식 유튜브 채널에 총 두 편의 '모두를 위한 생물다양성' 영상을 공개했다. 킥플립은 이번 콘텐츠를 통해 지구상 모든 생물이 유기적으로 연결되어 있음을 깨닫고, 인간과 자연이 건강하게 공존하는 지속 가능한 미래를 향해 함께 고민해 볼 수 있는 시간을 가졌다.

멤버들은 우리나라의 생물다양성 관련 연구·보전·전시·교육을 총괄하는 국가 기관인 기후에너지환경부 국립생물자원관에서 생태계 다양성 및 관련 연구, 복원, 기록의 중요성을 배우고 종 다양성과 멸종위기종 보전에 대한 경각심을 높였다. 두 번째 에피소드에서는 '내가 사라진다면' 방탈출 체험을 하며 일상에서 쉽게 접하지만 그 중요성을 인식하지 못했던 곤충이나 동물들도 생물다양성에 있어서 꼭 필요한 가치임을 몸소 느꼈다.

킥플립은 "국립생물자원관에 수장 중인 표본이 단순 전시물이 아니라 생물 다양성을 연구하고 지키는데 중요 자료라는 것과 곤충이 생태계를 위해 필요하다는 걸 알게 됐다"며 참여 소감을 전했다. 또 "우리가 몰랐던 새로운 공부를 하면서 신기하고 뜻깊었다. 우리 삶도 다양한 생명과 연결되었음을 느꼈고 연결망이 무너지지 않도록 모두가 생물다양성 보존과 함께 마음을 모아야겠다"고 다짐했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

