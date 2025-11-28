무인카페 카페인24, 브랜드 아이덴티티(BI) 개편… “경쟁력 강화”

무인카페 프랜차이즈 카페인24가 브랜드 경쟁력 강화와 향후 확장 방향성 정립을 위해 새로운 브랜드 아이덴티티(BI)를 공개했다고 밝혔다.

브랜드 측에 따르면 이번 변화는 카페인24가 추구하는 브랜드 본질을 더 선명하게 전달하고, 동네 기반 생활 브랜드로서의 존재감을 강화하기 위한 전략 고도화 작업이다.

카페인24 관계자는 “BI 개편을 통해 브랜드 심볼·로고·슬로건을 새롭게 정비했다”며 “새 심볼은 카페인24가 지향하는 '우리 동네에 생기를 불어넣는 마을회관'을 반영했다”고 전했다.

이를 통해 동네의 결을 담은 자연스러운 라인과 일상 속 교류를 상징하는 커뮤니티 감성을 중심으로 설계했고, 심볼은 향후 매장 내·외부, 패키징, 디지털 콘텐츠 등 다양한 접점에서 일관된 브랜드 경험을 제공하는 기준으로 활용된다.

로고는 기존 인지도를 유지하면서도 가독성과 시인성을 강화하는 방향으로 개선됐다. 오프라인 매장 사이니지와 메뉴판 등 실제 고객 접점에서 브랜드를 더욱 명확하게 인식할 수 있도록 한 것이 특징이다.

카페인24 관계자는 “이와 함께 향후 브랜드 방향성을 담은 두 가지 공식 슬로건도 발표했다. ▲ Closer to your town(동네 기반의 친근함 강화) ▲ Closer to your health(건강한 음료·다과 제안) 두 슬로건은 메뉴·공간·콘텐츠를 개발하고 운영 방향을 설정하는 데 중심이 되는 브랜드 기준점으로 활용될 전망”이라고 말했다.

이어 ”앞으로도 브랜드 경험 전반에서 카페인24만의 정체성을 더욱 명확하게 보여드릴 예정”이라고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

