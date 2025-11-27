월드 오브 워크래프트 차기 확장팩 ‘한밤’,내년 3월 3일 출시

블리자드 엔터테인먼트는 월드 오브 워크래프트(World of Warcraft)가 선보이고 있는 장엄한 세계혼 서사시를 장식할 두 번째 확장팩 월드 오브 워크래프트: 한밤(Midnight, 이하 한밤)이 내년 3월 3일(이하 한국 시간 기준) 한국을 비롯, 전 세계 동시 출시된다고 27일 밝혔다.

내년 출시에 앞서, 한밤 확장팩의 사전 구매자들은 오는 12월 4일로 예정된 월드 오브 워크래프트: 내부 전쟁(The War Within)의 차기 11.2.7 콘텐츠 업데이트 ‘경고(The Warning)’와 함께 적용되는 하우징(Housing) 얼리 액세스에 참여, 한밤에서 선보일 주요 컨텐츠 중 하나인 하우징을 미리 체험해 볼 수 있다.

이와 동시에 블리자드의 다른 게임들에서도 월드 오브 워크래프트: 한밤의 출시를 축하하는 크로스 타이틀 이벤트가 진행된다. 게임 내 월드 오브 워크래프트 하우징 소개 퀘스트라인을 완료하고 “집에 잘 오셨습니다(Welcome Home)” 업적을 획득하면, 다른 블리자드 게임들의 보상을 즉시 해제하여 사용할 수 있다.

하스스톤에서는 아늑한 집(Hearth & Home) 카드 뒷면을, 오버워치 2에서는 잘아타스 시메트라 스킨, 스프레이 및 이름 카드와 검은 심장 플레이어 아이콘을, 디아블로 이모탈에서는 신도레이 차원문을, 스타크래프트 II에서는 호드 및 얼라이언스 테마 콘솔 스킨을 획득할 수 있다. 크로스 타이틀 이벤트에 관한 자세한 정보는 블리자드 웹사이트에서 확인할 수 있다.

내년 3월이면 만나보게 될 월드 오브 워크래프트: 한밤에 대한 자세한 정보는 월드 오브 워크래프트 블로그에서 확인 가능하다.

