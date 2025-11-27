[온탕냉탕] 이장우♥조혜원, 배우 부부 탄생→이이경 결국 폭발 “울화 치밀어”

한 주 동안 다양한 사건·사고들이 스타들을 웃고 울게 했다. 연예계 결혼·임신 소식부터 결국 예능 제작진에게 섭섭함을 털어놓은 이이경의 소식까지 세계비즈앤스포츠월드가 한 주간 있었던 스타들의 이슈를 정리했다.

▲이장우♥조혜원, 배우 부부 탄생

배우 이장우와 조혜원이 지난 23일 약 7년간의 열애 끝에 부부의 연을 맺었다. 양가 가족과 가까운 지인을 초대해 열린 비공개 결혼식의 주례는 방송인 전현무가, 사회는 기안84, 축가는 사촌형인 플라이투더스카이 환희와 뮤지컬 배우 민우혁, 한지상이 맡았다. 전현무와 기안84는 이장우와 예능 프로그램 나 혼자 산다에 함께 출연한 바 있다. 2018년 드라마 하나뿐인 내편에서 인연을 맺은 두 사람은 2023년 6월 공식적으로 열애를 인정하며 공개 연애를 이어왔다. 이장우는 지난 8월 자신의 유튜브 채널에서 “사실 아기가 갖고 싶어 결혼하는 것”이라며 결혼 결심의 이유를 밝혔다. 본식에서 화사한 부케를 들었던 조혜원은 이후 특별히 제작된 호두과자 부케를 들고 하객들과 기념 촬영에 나섰다. 이는 이장우가 공동 기획한 브랜드의 제품으로 결혼식 답례품도 부부의 일러스트가 그려진 호두과자가 준비돼 화제를 모았다.

배우 조보아. 뉴시스 제공

▲조보아, 엄마 된다

배우 조보아가 결혼 1년여 만에 엄마가 된다. 조보아 소속사는 25일 “조보아 배우에게 소중한 새 생명이 찾아왔다. 축복하는 마음으로 예쁘게 지켜봐 주시길 부탁드리며, 출산 시기 등 자세한 내용은 말씀드리지 못하는 점 너른 양해 부탁드린다”는 입장을 밝혔다. 이어 “조보아 배우에게 언제나 애정 어린 관심과 사랑을 보내주시는 모든 분께 깊은 감사를 드리며, 복귀 후 배우로서 좋은 연기로 보답할 예정”이라고 덧붙였다.

조보아는 지난해 10월 비연예인과 비공개 결혼식을 올렸다. 열애설 없이 바로 깜짝 결혼 소식을 발표한 탓에 당시 혼전 임신설이 제기되기도 했으나, 사실이 아닌 것으로 밝혀졌다. 결혼 후에도 배우 활동에 박차를 가했다. 지난 5월 넷플릭스 탄금을 통해 12년 전 실종되었던 이복동생 홍랑(이재욱)의 이복누이 재이 역을 맡아 열연했다.

▲라이즈 쇼타로, 팬덤 이름으로 기부

그룹 라이즈의 쇼타로가 11월25일 자신의 생일을 맞아 유니세프 한국위원회에 2500만원을 기부했다. 지난 20일 세계 어린이의 날을 기념해 후원에 나선 쇼타로는 스물다섯 살 생일을 맞아 라이즈 팬덤 브리즈의 이름으로 뜻깊은 기부에 참여했다. 기부액은 보건, 영양, 식수·위생, 교육, 보호, 긴급구호 등 전 세계에서 지원이 가장 시급한 지역과 사업 영역을 먼저 지원하는 유니세프 핵심 사업에 쓰일 예정이다.

쇼타로는 지난 9월부터 유니세프 한국위원회와 SM엔터테인먼트의 사회공헌 협약 10주년을 기념해 기획된 캠페인 유니세프 팀에 참여해 선한 영향력을 전파하고 있다. 쇼타로는 소속사를 통해 “브리즈의 응원에 보답하고 싶어 생일을 맞아 기부하게 됐다. 많은 사랑을 받고 있는 만큼 저도 다양한 곳에 사랑과 행복을 나누고 싶다. 작은 힘이지만 누군가에게 도움이 되었으면 좋겠다”고 전했다.

배우 이이경. 뉴시스 제공

▼이이경 결국 폭발 “울화 치밀어”

최근 진위가 밝혀지지 않은 사생활 루머로 곤욕을 겪고 있는 배우 이이경이 직접 입장을 밝혔다. 이이경은 21일 SNS에 사생활 루머와 관련해 협박 및 허위사실 적시에 의한 명예훼손 고소 절차를 마쳤다고 알리며 “매 순간 순간 울화가 치밀었다”고 분노했다. 특히 하차한 예능 놀면 뭐하니? 제작진에게 서운함을 토로했다. 제작진의 하차 권유에 자진 하차를 선택하게 된 것이라고 밝히며 과거 홀로 비난을 떠안았던 ‘면치기 논란’도 제작진의 주문 때문에 할 수밖에 없었다며 억울해했다. 이에 22일 제작진은 하차 권유와 면치기 연출을 모두 인정하며 “출연자를 보호하지 못한 제작진의 불찰이다. 상처받은 이이경씨와 심려를 끼쳐드린 모든 분께 사과드린다”고 밝혔다. 현재 이이경은 영화 ‘세대유감’ 촬영을 마치고 베트남 영화와 해외 드라마, 나는 솔로, 핸썸 가이즈 등 예능 촬영을 진행하고 있다. 그는 “영장이 발부된 후 곧 용의자가 특정될 것”이라며 자신을 믿어준 팬을 향한 감사 인사를 전했다.

배우 이시영. 뉴시스 제공

▼아기가 장식품?…이시영 ‘본아트’ 논란에 사진 삭제

배우 이시영이 신생아 딸의 영상을 공개했다가 비판을 받았다. 이시영은 지난 21일 SNS에 “올해 크리스마스 오너먼트는 저 어때요? 미리 메리크리스마스”라는 문구와 짧은 영상을 게재했다. 영상 속 이시영은 딸을 크리스마스 오너먼트 상자에 담아 본아트 촬영을 진행했다. 본아트는 태어난 지 얼마 안 된 신생아를 대상으로 예술적 연출을 표현하는 영상을 의미한다. 이시영의 딸은 빨간 산타 복장의 의상을 입고 잠들어 있는 모습이었다. 하지만 영상이 공개되자 누리꾼은 이시영이 쓴 ‘오너먼트’라는 표현을 두고 갑론을박을 벌였다. 아기를 장식품 취급한 것이 아니냐는 비판과 동시에 아이의 귀여운 모습을 남기기 위해 찍은 영상일 뿐이라는 의견도 나왔다. 논란이 계속되자 이시영은 영상을 삭제했다. 2017년 결혼한 이시영은 올해 이혼 소식과 임신 소식을 동시에 알리며 대중에게 충격을 안겼다. 전 남편의 동의 없이 냉동 배아를 이식해 임신했으며, 지난 5일 건강한 아이를 품에 안았다.

▼배우 고원희, 결혼 2년 만 파경

배우 고원희가 결혼 2년 만에 이혼했다. 소속사 고스트 스튜디오는 25일 “고원희가 신중한 고민 끝에 올해 초 결혼생활을 마무리하기로 합의했다. 상대방과 충분한 대화를 통해 각자의 길을 걷기로 했다”고 밝혔다. 결혼식 후 혼인신고를 하지 않은 상태에서 결별을 택한 만큼 법적 절차 없이 관계를 마무리했다. 고원희는 2022년 10월 연상 비연예인 사업가와 1년 열애 끝에 결혼식을 올렸다. 고원희는 2010년 CF를 통해 데뷔한 후 드라마 궁중잔혹사-꽃들의 전쟁, 으라차차 와이키키, 조선혼담공작소 꽃파당, 킹더랜드 등에 출연했다. 지난 10일 처음 방송한 드라마 다음생은 없으니까에서 쇼호스트 송예나로 출연 중이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

