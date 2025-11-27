365mc 지방줄기세포센터, 영남권 진출…서울·대전·부산 잇는 재생의학 허브 구축

지방흡입 특화 의료기관 365mc의 지방줄기세포 기반 재생의학 케어가 수도권과 중부권을 넘어 영남권까지 확장된다.

365mc는 부산365mc병원 내 지방줄기세포센터를 공식 개소, 서울과 대전을 잇는 세 번째 지방줄기세포센터를 열었다.

365mc는 지난해 365mc올뉴강남본점 지방줄기세포센터 1호점을 설립한 데 이어, 올해 8월 글로벌365mc대전병원 내 2호점을 열었다. 이어 지난 11일에는 부산365mc 병원 내 3호점을 본격 오픈하며 동남권으로 서비스를 확대했다. 이를 통해 365mc는 전국 단위 재생의학 네트워크 구축을 본격화하고 있다.

부산365mc병원 지방줄기세포센터에서는 △지방줄기셀 스킨샷(스킨부스터) △지방줄기셀 바이오샷(웰니스 정맥주사) △지방줄기셀 허파고리(복부 지방흡입 후 골반 부위 지방을 이식) △지방줄기셀 뱅킹 등 네 가지 케어를 받을 수 있다. 365mc의 임상 노하우와 연구 성과를 바탕으로, 지방흡입주사 람스와 연계한 줄기세포 채취부터 시술, 뱅킹까지 전 과정을 하나의 체계로 제공한다.

특히 365mc 자회사 모닛셀(Monitcell)의 특허 공법을 활용하면 기존 방식보다 최대 40배 높은 줄기세포 생존력을 확보할 수 있다. 복부 허벅지 등 지방흡입으로 채취한 지방줄기세포는 동결 장기보관(뱅킹)이 가능하며, 추후 미용 시술 및 질환 치료에 활용할 수 있다. 이외에도, 해당 센터는 지방줄기세포 분야의 전문 교육을 이수한 의료진이 전 과정을 직접 수행해, 시술의 안전성뿐 아니라 임상적 신뢰도까지 한 단계 높였다는 평가다.

부산365mc병원 지방줄기세포센터 박윤찬 대표병원장은 "그동안 지방줄기세포 시술을 위해 서울 혹은 중부권까지 먼 길을 떠나야 했던 분들이 부산에서도 동일한 수준의 치료를 받을 수 있게 됐다"며 "지역 의료 인프라 안에서도 첨단 재생의학 서비스를 안정적으로 제공할 기반을 갖춰, 더 많은 고객이 편리하게 치료를 이용할 수 있을 것으로 기대한다"고 소감을 전했다.

365mc측은 이번 확장을 통해 전국 단위의 재생의학 네트워크를 갖추는 한편, 내외국인이 국내에서 첨단 재생의학 치료를 이용할 수 있도록 K-웰니스 시술의 글로벌화를 더 가속할 계획이다.

박 병원장은 "과거 줄기세포 치료는 국내 인지도가 낮고 비용 부담이 커 일본 등 해외에서 치료를 받고 돌아오는 사례가 적지 않았다"며 "최근 지방줄기세포 시술이 국내 대중화되고, 이를 기반 재생의학 네트워크가 구축되면서, 국내는 물론 해외 고객에게도 지방줄기세포 중심의 K-웰니스를 확산할 발판이 마련됐다"고 평가했다.

한편 365mc는 이번 센터를 기점으로, 지방줄기세포 기반 웰니스 서비스를 전국 주요 병·의원으로 확대해 나간다는 방침이다. 이와 함께 대한지방줄기세포학회와의 협력, 임상 데이터 축적과 연구 고도화를 통해 시술의 정밀도와 안전성을 높인다는 계획이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

