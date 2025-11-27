방탄소년단, 日 레코드협회 47번째 '골드' 인증

방탄소년단이 일본레코드협회에서 스트리밍 부문 ‘골드’ 인증을 추가했다.

27일 일본레코드협회에 따르면 방탄소년단의 정규 3집 ‘LOVE YOURSELF 轉 ‘TEAR’’의 수록곡 ‘전하지 못한 진심 (Feat. Steve Aoki)’이 10월 기준 누적 재생 수 5000만 회를 돌파하며 스트리밍 부문 ‘골드’ 인증을 받았다. 이로써 방탄소년단은 총 47개의 ‘골드’ 인증을 보유해 K-팝 가수 최다 기록을 다시 한번 경신했다.

일본레코드협회는 곡의 누적 재생 수(스트리밍 부문)에 따라 골드(5000만 회 이상), 플래티넘(1억 회 이상), 다이아몬드(5억 회 이상) 등으로 구분해 매월 인증을 부여한다.

‘전하지 못한 진심 (Feat. Steve Aoki)’은 팝 발라드(Pop ballad) 장르로 보컬 라인(진, 지민, 뷔, 정국)의 세련된 음색과 절제된 감성이 어우러진 유닛 곡이다.

이 곡은 최근 성황리에 막을 내린 진의 앙코르 팬콘서트 ‘#RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE’를 통해 다시 한번 주목받았다. 이날 진이 직접 피아노를 연주하며 가창해 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다.

방탄소년단은 일본레코드협회에서 ‘Dynamite’와 ‘Butter’로 스트리밍 부문 ‘다이아몬드’ 인증을 보유하고 있다. 이는 K-팝 최초이자 유일한 기록이다. 특히 ‘Dynamite’는 일본레코드협회 기준 역대 최단기간 5억 회 이상 스트리밍을 달성하며 ‘다이아몬드’ 인증을 획득했다.

한편 방탄소년단은 내년 봄 신보 발매와 함께 대규모 월드 투어를 예고했다. 최근 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)에 완전체로 작업하는 모습과 각자의 근황을 공유하며 신보에 대한 기대감을 높이고 있다.

