‘가상세계서 현실로 온 아이돌' iii, 세계관 직접 밝혔다…“팬들과 직접 만나고 싶었어요” [일문일답]

그룹 iii(아이아이아이)가 신선한 행보로 주목받고 있다.

iii는 지난달 29일 데뷔 싱글 'RE:AL iii'(리얼 아이아이아이)로 시작을 알렸다. 특히 지난 2023년 프리 데뷔 싱글 공개 이후 약 2년 만에 신곡 발매 소식을 알려 화제를 모았다.

이와 함께 '가상세계에서 현실로 온 아이돌'이라는 신선한 세계관까지 선보여 팬들의 궁금증을 증폭시킨 상황. 이에 iii가 직접 세계관에 관한 이야기를 전했다.

다음은 iii의 일문일답이다.

Q. 가상 세계에서 활동하던 iii가 현실 세계로 넘어왔다는 세계관을 가지고 있는데, 현실로 넘어온 이유가 무엇인지?

A. 가상 세계 이외에도 현실에서 팬들과 직접 만나고 싶은 마음이 컸어요. 그러던 중 현실과 가상 세계를 잇는 장소를 발견해서 그곳을 통해 현실 세계로 넘어오게 됐습니다.

Q. 현재 iii는 수빈, 태리, 남킹, 하나, 은기, 후란 6명으로 구성돼 있는데, 가상 세계에서 지난 2023년 프리 데뷔 당시 니콜, 얀, 비비, 이비, 아라로 5명이었다. 이름이 바뀌고, 인원도 한명 추가됐는데 어떤 일이 있었던 것인가?

A. 가상 세계의 니콜, 얀, 비비, 이비, 아라가 현실로 넘어오면서 수빈, 태리, 남킹, 하나, 은기로 이름과 모습이 전환됐습니다. 후란은 현실 세계의 사람으로, 남은 5명의 멤버가 현실 세계로 넘어와서 후란과 만나면서 iii로 거듭나게 됐어요.

사실 남킹이라는 친구가 iii를 모으는 데 중요한 역할을 했어요. 후란을 제외한 5명의 멤버는 현실로 넘어오는 과정이 매끄럽지 않아, 기억이 뒤섞이고 각기 다른 시점에 도착했어요. 남킹이 해킹을 통해서 수빈, 태리, 하나, 은기를 다시 모았고 후란이라는 친구도 합류시켰습니다. 후란이는 특별한 친구에요. 낯선 저희의 세계도 이해하고, iii에 합류하게 됐거든요. 무언가 비밀을 품고 있는 거 같기도 하고요.(웃음)

Q. 프리 데뷔한 iii의 멤버 5명은 어떻게 모여 프리 데뷔를 할 수 있었는지?

A. 가상 세계에서 저희는 자존감도 낮고 부정적인 생각을 많이 갖고 있었어요. 한편으로는 이러한 콤플렉스를 극복한 모습을 꿈꾸기도 했죠. 저희는 같은 생각을 가지고 만나 소망을 노래하게 됐는데, 그게 'Forbidden Midnight'으로 탄생한 것이에요. 'Forbidden Midnight'으로 저희는 모일 수 있었죠.

Q. 프리 데뷔곡 'Forbidden Midnight'과 'Forbidden Midnight (Real ver.)'은 어떤 차이점이 있는지?

A. 'Forbidden Midnight'과 'Forbidden Midnight (Real ver.)'의 차이점은 가상 세계에서 느꼈던 콤플렉스를 극복한 현실 세계에서의 iii가 새로운 모습과 목소리로 선보인 것이 차이점이에요. 'Forbidden Midnight'은 저희의 시작이자, iii를 가장 잘 설명할 수 있는 곡이라 생각했어요. 그리고 콤플렉스를 극복한 현실의 모습에서 이 곡을 노래하면 더 성숙하고 뛰어난 모습으로 무대를 보여드릴 수도 있을 것 같았고요.

Q. iii 멤버들의 국적이 다양한데, 가상 세계에도 현실 세계처럼 다양한 국가가 존재하는 것인지? 아니라면 멤버마다 다양한 국적을 갖고 있는 이유가 있는지?

A. 저희가 있던 가상 세계에는 국적이란 개념이 없었어요. 현실로 넘어오는 과정에서 각자 자신의 정체성이 조금씩 부각됐는데, 그 모습이 태국인과 일본인 그리고 한국인 등의 현실로 드러난 거라고 보시면 될 거 같아요.

Q. 외모랑 이름 외에 가상 세계의 iii와 현실 세계의 iii가 달라진 점이 있다면?

A. 가상 세계의 iii는 콤플렉스와 싸우면서 이상을 향해 나아가는 모습이었다면, 현실 세계의 iii는 그 콤플렉스를 마주하고, 극복한 본연의 모습이에요. 외모, 이름뿐만 아니라 더 단단해진 내면이 달라진 점이라고 생각해요.

Q. 향후 계획이 있다면?

A. 지금 iii로서 현실에서 팬들과 소통하는 게 너무 즐겁고 행복해요. 앞으로 iii의 다양한 모습과 저희의 숨겨진 이야기들을 차츰 풀어갈 예정이니, 많이 기대하고 지켜봐주세요!

