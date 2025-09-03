여자프로배구 GS칼텍스, 스파이더와 공식 스폰서십

사진=GS칼텍스 서울Kixx 제공

여자프로배구 GS칼텍스가 글로벌 프리미엄 스포츠 브랜드 스파이더코리아의 ‘스파이더(SPYDER)’와 공식 스폰서십 계약을 체결했다.

이번 계약을 통해 GS칼텍스는 스파이더로부터 유니폼과 트레이닝웨어, 의류 및 용품을 독점 후원받는다. 특히 배구 종목에 특화된 기능성이 반영된 맞춤형 스포츠 웨어를 제공받아 선수들이 한층 자유롭고 역동적인 플레이를 펼칠 수 있도록 지원할 예정이다.

스폰서십 활동은 팬과 함께하는 다양한 마케팅 프로그램으로도 이어진다. 먼저 팬 프로모션 이벤트 ‘SPYDER FAN CONNECT’를 통해 비시즌 및 홈경기 팬 프로그램을 운영한다. 여성 팬과 가족 단위 관중을 주요 타깃으로 한 팬 중심 경험을 강화한다.

또한 디지털 콘텐츠 시리즈 ‘SPYDER X GS칼텍스서울Kixx Originals’를 통해 선수들의 훈련 비하인드, 인터뷰, 온라인 챌린지 등 다채로운 콘텐츠를 제작, 디지털 팬덤 확장에도 나선다.

이와 함께 ‘SPYDER MEMBERSHIP EXCLUSIVE’을 출시해 멤버십 회원을 대상으로 한정판 굿즈와 팬 기프트 이벤트를 운영한다. 브랜드와 구단이 함께 선보이는 차별화된 혜택으로 팬 만족도를 높여 나갈 예정이다.

마지막으로 장충체육관 홈경기에서는 ‘SPYDER ZONE in 장충체육관’을 운영, 응원문화와 특화 이벤트를 결합한 특별 관람 경험을 선사한다. 양사는 이번 스폰서십을 통해 선수들에게 최적의 환경을 제공한다. 동시에 팬들에게 새로운 배구 경험을 전달하며 스폰서십의 새로운 모델을 제시해 나갈 계획이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]