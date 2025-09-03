‘슬의생2’ 안시하, 득남 소식 전해…“22시간 진통 끝 자연분만”

배우 안시하가 건강한 아들을 출산했다. 사진 = 안시하 SNS 계정

배우 안시하가 건강한 아들을 출산했다.

3일 소속사 빅웨일엔터테인먼트 측은 “안시하가 지난 8월 29일 저녁 출산했다. 산모와 아이 모두 건강하게 회복 중이다. 사랑과 행복이 가득한 환경에서 안정을 취하고 있다”고 전했다.

배우 안시하. 사진 = 빅웨일엔터테인먼트

소속사는 이어 “그동안 따듯한 응원과 관심을 보내주신 모든 분들께 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 배우 안시하와 새생명을 축복해주시길 부탁드린다”고 덧붙였다.

안시하 역시 개인 SNS를 통해 출산 소식을 직접 전했다. 그는 “8월 29일 저녁 6시 45분에 3.31kg으로 자연분만을 했다“고 밝히며 “유도분만으로 시작해서 대략 22시간 꼬박 진통하고 중간에 선생님이 수술을 권해야 할 정도로 난산이었는데 산모 의지가 강해서 다행히 끝까지 자연분만을 했다”고 전했다.

또한 “이제부터 초보 엄마의 길이 되어 힘들겠지만 행복을 안겨 준 울 아가에게 감사함을 느끼며 예쁘게 잘 키우겠다, 다들 걱정해 주시고 기다려 주셔서 감사하다”고 덧붙였다.

한편, 안시하는 2004년 뮤지컬 ‘달고나’로 데뷔한 이후, 드라마 ‘낮과 밤’, ‘슬기로운 의사생활 시즌2’, ‘꽃 피면 달 생각하고’ 등의 다양한 작품에서 활약했다. 지난해 12월 혼인신고를 마치고 개인 SNS를 통해 결혼 및 임신 소식을 동시에 알렸으며, 결혼식은 2026년에 올릴 예정으로 알려졌다.

