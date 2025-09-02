픽셀랩성형외과, ‘올리디아 그랜드마스터’ 선정… 자연스러운 아름다움 철학 실현

픽셀랩성형외과가 PLLA 콜라겐 주사 ‘올리디아(Olidia)’의 국내 최다 사용 병원으로 인정받고 최고 등급 인증인 ‘그랜드마스터(Grand Master)’에 선정됐다.

그랜드마스터는 제품에 대한 이해도, 시술 경험, 환자 케이스 수, 교육 기여도 등을 종합적으로 평가해 부여된다. 의료진의 전문성과 브랜드에 대한 높은 신뢰도를 상징한다.

송종근 원장에 따르면 올리디아는 체내에 흡수되는 PLLA(Poly-L-Lactic Acid)를 주성분으로 한 대표적인 콜라겐 부스터 시술이다. 피부 깊은 층에서 콜라겐 생성을 유도해 잔주름 완화, 피부 탄력 개선, 피부결과 톤 정돈은 물론, 체내 콜라겐 재생을 통한 자연스러운 볼류마이징 효과까지 기대할 수 있다는 게 그의 설명이다.

또한, 입자의 크기와 형태를 정밀하게 설계해 염증 반응과 결정 형성을 최소화해다. 성분이 체내에서 서서히 분해되기 때문에 효과가 장기간 유지돼 의료 현장에서 활용도가 높다.

송종근 원장은 “올리디아는 단순히 볼륨을 채우는 시술이 아니라, 진피층 내 콜라겐 재생을 활성화하는 ‘재생 중심 치료제’”라며 “환자의 피부 반응에 맞춰 정교하게 설계돼야 하는 만큼, 풍부한 시술 경험과 디테일한 노하우가 요구되는 시술”이라고 강조했다.

이어 “이는 리프팅 장비와 병행할 경우 시너지 효과가 커, 보다 최적화된 안티에이징 결과를 기대할 수 있다”며 “앞으로도 그랜드마스터로서 검증된 시술법을 널리 알리고, 안전성과 효과를 기반으로 한 신뢰받는 진료를 이어가겠다”고 밝혔다.

송종근 원장은 국립중앙의료원과 가톨릭대 서울성모병원 성형외과에서 수련을 마치고 전문의 자격을 취득했다. 이후 가톨릭대학교 인천성모병원에서 임상강사로 재직했다.

현재는 픽셀랩성형외과를 이끌며 활발한 진료와 연구 활동을 이어가고 있다. 대한성형외과학회, 대한미용성형외과학회, 대한미세수술학회 등 다양한 학회에서 활발히 활동하며 임상 경험을 쌓아왔으며, 특히 올리디아 런칭 초기부터 SOS Lab 멤버로 참여해 시술법과 임상 적용에 대한 연구를 함께하며 높은 전문성을 구축해왔다.

한편, (주)더에쓰씨는 픽셀랩성형외과를 비롯한 그랜드마스터 병원들과 협력해 올리디아의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 다양한 활동을 전개할 계획이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

