올데이 프로젝트 우찬, “그런 거 아니야” 발언 논란…해외 팬들 ‘혐오’ 지적

혼성 그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT) 멤버 우찬이 라이브방송 도중의 한 발언으로 해외 팬들의 비판을 받고 있다.

우찬은 지난달 30일 그룹 전용 팬 소통 플랫폼에서 라이브 방송을 진행했다. 해당 방송에서 한 팬이 “형 사귀자”는 댓글을 남기자, 우찬은 “넌 (내가) 형인데 나랑 사귀려고 그러면 어떡하냐. 나는 그런 거 아니야. 안돼”라고 답헀다.

이 장면은 방송 후 SNS에 공유되면서 논란이 불거졌다. 특히 해외 팬들은 우찬의 대답이 동성애, 양성애를 혐오하는 것이라 주장하며 이는 상대방의 성적 지향을 비난한 것이라고 지적했다.

또한 몇몇 해외팬들은 다른K팝 아이돌들의 대응 사례와 비교하며 “이건 국가의 정서 문제가 아니라 개인의 태도 문제”라며 실망감을 표했다.

반면 국내 팬들 사이에서는 다른 반응도 나오고 있다. 일부 누리꾼들은 “별것도 아닌 걸로 트집을 잡는다”, “오히려 저런 반응이 더 강요라고 생각한다”는 의견과 함께, 해외 팬들의 반응이 지나치다는 주장도 적지 않다.

그러나 일각에서는 “K팝 가수인 만큼 해외 팬들도 고려해서 반응했어야 한다”, “대처가 조금 아쉽다”, “조금은 신경 써야 했을 문제”라는 비판도 제기됐다.

