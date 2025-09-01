AI 챌린지로 업무 혁신…LF, 패션산업 디지털 혁신 가속화

LF가 패션산업 내 실질적인 디지털 혁신을 가속화하고 있다.



LF는 최근 전사 임직원을 대상으로 제1회 ‘2025 생성형 AI 업무혁신 챌린지’를 개최했다고 1일 밝혔다. 이를 통해 생성형 인공지능(AI) 기술을 활용한 실무 개선 아이디어를 발굴하고 실제 업무에 적용 가능한 시범 프로젝트로 확장하기 위한 활동에 나선다.



회사 측은 “이번 공모전은 전사 AI 활용 역량을 내재화하고 혁신 문화를 정착시키는 중요한 계기가 됐다”고 설명했다.



공모전은 기획, 디자인, 생산, 영업, 마케팅, VMD, CRM 등 다양한 직무에서 생성형 AI를 활용한 아이디어를 자유롭게 제안하는 방식으로 진행됐다. 접수 기간 동안 총 18개 팀이 참여했다. ▲AI 기반 디자인 도출 ▲모델 가상 피팅 이미지 생성 ▲수요 예측 최적화 등 패션 산업에 특화된 다양한 아이디어가 제출됐다.



서류 심사와 개념 검증 단계를 거쳐 총 10개 팀이 본선에 진출, 실제 AI 툴을 적용해 파일럿 테스트를 수행했다. 지난달 28일 열린 최종 발표에서는 구현 완성도, 정량적 업무 효과 검증, 기술 및 도구 적합성, 지속 가능성 및 확장성 등을 종합 평가해 우수 아이디어가 선정됐다. 우수 아이디어는 기술 검증 과정을 거쳐 실제 업무에 시범 적용될 예정이다.



이날 진행된 시상식에서는 ▲이미지&키워드 기반 사내 데이터 검색 시스템 개발 ▲AI를 활용한 영상 컨텐츠 제작 고도화 ▲LF몰 사이즈 오류값 필터 개발 등 3건이 ‘베스트 아이디어’로 선정됐다.



대상(1위)을 차지한 ‘사내 데이터 검색 시스템 개발’은 이미지와 키워드를 활용해 유사 스타일, 과거 판매 인사이트, 고객 리뷰 등을 원클릭으로 확인할 수 있는 아이디어다. 이를 통해 신규 상품 기획 시 전략 수립 속도를 높이고 업무 효율을 극대화할 수 있다는 점에서 높은 평가를 받았다.



김상균 LF 대표이사는 “급변하는 시장 환경에서 브랜드가 지속 가능한 경쟁력을 갖추기 위해서는 디지털 전환이 필수”라며 “이번 챌린지를 통해 현장 중심의 창의적 디지털 혁신 사례를 발굴해 AI 경쟁력 강화와 패션사업 선도에 적극 접목해 나가겠다”고 밝혔다.

