‘다저스 WS 우승 주역’ 뷸러… ERA 5.45 부진 끝에 새 둥지 보스턴에서도 방출

워커 뷸러가 보스턴 레드삭스 유니폼을 입고 마운드에서 공을 뿌리고 있다. 사진=AP/뉴시스

무려 월드시리즈(WS) 우승을 이끌었던 영광의 주인공, 워커 뷸러가 1년 만에 차가운 현실을 마주했다.

미국 메이저리그(MLB) 보스턴 레드삭스는 30일 뷸러를 방출하고 좌완 유망주 페이튼 톨레를 빅리그 로스터에 포함시켰다.

보스턴은 방출 대기(DFA·designated for assignment) 과정 없이 뷸러를 내보냈다. 그에 따라 뷸러는 곧장 자유계약선수(FA) 신분을 얻어 다른 팀과 자유롭게 계약을 맺을 수 있는 상황이 됐다.

보스턴은 “뷸러가 이룬 것을 염두에 두고 존중하는 것이 현 시점에서 그를 대하는 가장 올바른 방법이라 생각했다”며 “뷸러가 새로운 팀을 빨리 찾도록 돕기 위해 방출 대기 과정을 거치지 않았다”고 전했다.

뷸러는 2017년부터 LA 다저스 유니폼을 입은 우완 투수다. 전 다저스 소속인 류현진(한화)과도 한솥밥을 먹으며 함께 선발 로테이션을 소화한 투수로 국내 팬들에게도 인지도가 높다.

워커 뷸러가 과거 LA 다저스 유니폼을 입고 마운드에서 역투하고 있다. 사진=AP/뉴시스

직전 2024시즌에는 WS에서 호투 릴레이를 수놓으며 팀의 우승을 이끄는 혁혁한 공을 세우기도 했다. 뉴욕 양키스를 상대한 시리즈 3차전에 선발 등판해 5이닝 2피안타 무실점으로 팀의 4-2 승리를 견인했다. 이어 시리즈 마침표가 찍힌 5차전에는 팀이 7-6으로 앞선 9회말에 구원 등판해 깔끔한 삼자범퇴로 세이브를 기록하며 팀의 역사적인 8번째 WS 우승의 마지막 장면을 장식하기도 했다.

2024시즌을 만족스럽게 마친 뷸러는 FA 자격을 얻었고, 친정팀과의 창창한 미래를 꿈꿨다. 그러나 다저스는 냉철했다. 두 차례나 팔꿈치 수술을 받는 등 몸 상태에 물음표가 찍혀 있는 뷸러에게 무리한 투자를 하지 않았다. 장기 계약을 원했던 뷸러는 팀과의 입장 차이 끝에 타 팀과 본격적인 협상에 나섰고, 결국 손을 내민 보스턴과 1년 2105만달러(약 293억원) 단년 계약을 맺고 새 유니폼을 입기게 이르렀다.

기대에 미치지 못했다. 올 시즌 23경기에 등판해 7승7패 평균자책점 5.45로 부진했다. 최근에는 선발 로테이션에서 제외돼 불펜으로 보직을 바꾸는 등 녹록지 않은 시즌을 보내다가 결국 방출 엔딩을 맞게 됐다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]