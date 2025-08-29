79대포, 2025 고객선호브랜드지수 1위 선정… 프랜차이즈 주점 부문 4년 연속 수상

주식회사 더벗F&C의 포차브랜드 79대포가 2025 고객선호브랜드지수 1위 프랜차이즈(주점) 부문에 선정되며, 해당 부문 4년 연속 수상소식을 전했다.

2025 고객선호브랜드지수 1위는 소비자와의 교감을 비롯해 각 분야별 상품, 서비스 등을 포함, 브랜드 가치 및 소비자와의 신뢰를 높이고자 노력해 온 기업을 발굴하기 위해 제정된 어워드다.

브랜드 측에 따르면 한국식 주점이라는 정체성을 전면에 내세우는 동시에 동종 업계 최초로 특허등록을 획득한 슬러시막걸리와 빠삭파전 등 시그니처 메뉴 중심의 메뉴 경쟁력, 합리적인 가격 포지션, 옛 동네 대포집을 연상케 하는 편안한 분위기의 디자인 등 기존 주점 브랜드와의 차별화를 추구했다.

79대포 관계자는 “이번 수상은 회사의 이념이기도 한 상생의 가치를 실현한 결과”라며 “드라마 제작지원을 비롯해 유튜브 등 SNS를 활용한 맞춤형 미디어 마케팅, LSM(지역 점포 마케팅) 등 가맹본부의 100% 지원 체제를 도입, 브랜드 인지도 상승 및 가맹점 매출 견인을 위한 공격적인 마케팅을 거듭하고 있다”고 전했다.

이어 “가맹본부와 가맹점주가 공통의 목표를 갖고 끊임없는 혁신과 일괄된 품질경영을 이어온 끝에 연속 수상의 쾌거를 달성할 수 있었다”며 “앞으로도 한국식 술집의 정체성을 더욱 확고히 하는 동시에 입점 상권에서의 우수한 경쟁력을 통해 소비자들이 편안하게 찾을 수 있는 술집으로 자리매김하기 위한 노력을 지속할 것이다”라고 덧붙였다.

