2025 전주드론축구월드컵, 9월 25일부터 28일까지 전주에서 개최

전주시는 오는 9월 25일부터 29일까지 나흘간 전주국제드론스포츠센터와 전주월드컵경기장 일원에서 ‘2025 전주드론축구월드컵(FIDA World Cup Jeonju 2025)’을 개최한다고 29일 밝혔다.

이번 월드컵은 ‘드론축구, 하늘을 열고 세계를 잇다’라는 슬로건 하에 진행되며, 국토교통부, 전북특별자치도, 전주시, 국제드론축구연맹이 공동 주최하는 행사인 만큼 드론축구가 세계 스포츠로 도약하는 전환점이 될 것으로 기대된다.

대회에는 아시아 14개국, 판아메리카 7개국, 유럽 7개국, 아프리카 3개국, 오세아니아 1개국 등 총 32개국에서 2700여 명의 선수단이 참가한다. 드론축구월드컵대회는 각국 대표팀이 출전하는 국가대표전과 클럽대항전을 비롯해, 크래싱과 슈퍼파일럿 선발 등 시범종목대회도 진행된다.

또한 드론쇼, 드론산업 국제 심포지엄, 문화예술 공연, 드론체험프로그램, 2025 Buy전주 GOGO 페스티벌, 2025 국토교통부장관기 전국드론축구대회 등 다채로운 부대행사도 열린다.

노상흡 국제드론축구연맹회장은 “전주는 드론축구의 종주도시이자 세계화를 향한 출발점”이라며, “이번 월드컵을 통해 드론축구가 미래형 스포츠로서 세계인의 사랑을 받게 되길 기대하고, 국제드론축구연맹 역시 글로벌 드론스포츠 확산과 교류의 장을 넓혀가며 스포츠를 통한 평화와 화합을 실현하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

임숙희 전주시 경제산업국장은 “2025 전주드론축구월드컵은 단순한 스포츠 이벤트를 넘어, 드론산업과 문화콘텐츠가 결합된 새로운 글로벌 축제의 장으로 자리매김할 것으로 기대되는 만큼 많은 분들의 관심과 관람을 부탁드린다”고 전했다.

