[한강로 컷] 이대은&트루디 부부, 퍼펙트게임 그리고 첫 출산까지

이대은-트루디 화보 이미지. 자료=주부생활 제공

야구 선수 이대은과 가수 트루디 부부가 월간 여성 종﻿합지 주부생활의 9월호 커버를 장식했다.

이대은-트루디 화보 이미지. 자료=주부생활 제공

이대은-트루디 화보 이미지. 자료=주부생활 제공

나날이 뜨거운 인기를 누리고 있는 ‘불꽃야구’의 이대은과 아내 트루디가 개성 넘치는 커플 화보를 통해 매력을 발산했다. 오는 11월 첫 출산을 앞두고 공개한 화보에서는 부부의 밝은 에너지와 시너지가 물씬 풍겼다. 특히나 임신한 아내를 살뜰히 챙긴 이대은과 어느 때보다 유쾌한 에너지를 발산한 트루디 덕분에 현장 분위기 또한 훈훈했다.

트루디 화보 이미지. 자료=주부생활 제공

이대은 화보 이미지. 자료=주부생활 제공

최근 프로야구보다 더 큰 화제를 몰고 다니는 ‘불꽃야구’를 통해 퍼펙트 게임의 주인공이 된 이대은은 “여전히 그 때를 생각하면 짜릿한 기분”이라며 소감을 밝혔다. 프로 선수들도 쉽게 달성하기 힘든 기록이라는 말에 “저도 약간 얼떨떨한데, 믿어주신 감독님과 무엇보다 응원해주신 팬들에게 큰 감사를 느낀다”고 말했다. 아내 트루디는 “결혼 후 갑자기 선수를 은퇴하면서 남편이 개인적인 고민이 많았는데, 퍼펙트게임을 통해 크게 뿌듯함을 느끼는 것 같아 너무도 다행이다”라며 남편을 응원했다.

이대은-트루디 화보 이미지. 자료=주부생활 제공

이대은-트루디 화보 이미지. 자료=주부생활 제공

두 사람은 출산을 앞둔 예비 부모로서의 면모도 유감없이 발휘했다. 특히 서로 어떤 부모가 되고 싶은지에 대해 많은 대화를 나누며 시간을 보낸다고. 이대은은 “저에게는 아버지가 완벽한 롤모델이다. 아버지처럼 자녀의 선택과 의사를 적극 지지하고 응원해 주고 싶다”며 “아버지는 저의 가장 친한 친구이기도 하다. 내 아이에게 나또한 그런 아버지가 되고 싶다”고 덧붙였다. 아내 트루디는 “아이에게 적당히 거리두기를 할 수 있는, 든든하면서도 쿨한 엄마가 되고 싶다”고 포부를 밝혔다.

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]