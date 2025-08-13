‘PSG-토트넘 슈퍼컵 맞대결’…프로토 승부식 95회차 게임 마감 임박

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 14일 오전 4시(한국시간) 블루에너지 스타디움(이탈리아)에서 열리는 2025 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵 PSG(홈)-토트넘(원정)전을 대상으로 하는 프로토 승부식 95회차 게임이 마감을 앞두고 있다고 밝혔다.

이번 회차에서 PSG-토트넘전을 대상으로 하는 게임은 ▲일반(112번) ▲핸디캡(113, 114번) ▲언더오버(115번) ▲SUM(116번) 등이다. 모든 게임은 13일 오후 11시까지 전국 스포츠토토 판매점 및 공식 인터넷 발매사이트 베트맨을 통해 구매 가능하다.

슈퍼컵은 전년도 UEFA 챔피언스리그(UCL) 우승팀과 UEFA 유로파리그(UEL) 우승팀이 단판으로 맞붙는 대회다. 유럽 클럽 축구의 명예와 자존심이 걸린 시즌 개막 전 빅 이벤트로, 매년 전 세계 축구팬들의 이목이 집중된다.

올해는 창단 첫 UCL 정상에 오른 PSG와 구단 역사상 최초로 UEL 트로피를 들어올린 토트넘이 격돌한다.

PSG는 최근 FIFA 클럽월드컵 결승에서 첼시에 패하며 준우승에 그쳤지만, 지난 시즌 프랑스 리그1, 쿠프 드 프랑스(FA컵), 트로페 데 샹피옹(프랑스 슈퍼컵), 그리고 UCL까지 석권하며 쿼드러플(4관왕)을 달성했다. 우스만 뎀벨레, 데지레 두에, 흐비차 크바라츠헬리아 등 핵심 선수들이 건재하며, 이강인도 출전을 노린다.

토트넘은 지난 시즌 UEL 우승으로 17년간 이어진 무관의 한을 풀었다. 엔제 포스테코글루 감독과 결별한 뒤 새로 부임한 토마스 프랭크 신임 감독 체제에서 사상 첫 슈퍼컵 우승을 노린다. 캡틴 손흥민의 공백 등으로 인한 객관적인 전력 열세를 뒤집고 이변을 노리고 있는 토트넘이다.

한국스포츠레저 관계자는 “UEFA 슈퍼컵은 챔피언스리그와 유로파리그를 제패한 두 팀 간의 긴장감 넘치는 대결이 예상되는 대회”라며 “많은 해외 축구팬들이 프로토 승부식의 다양한 유형을 이용해 게임에 참여하길 바란다”고 전했다.

한편, 프로토 승부식 95회차 PSG(홈)-토트넘(원정)전의 게임 정보 및 경기 분석 내용 등 자세한 내용은 베트맨의 토토가이드 페이지에서 확인할 수 있다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]