‘땀 닦는 모습도 화보다’ 제니, 뉴욕 투어 비하인드에 팬심 폭발[스타★샷]

블랙핑크 제니가 근황을 전했다.

제니는 7월 30일 자신의 SNS에 “TWO very hot days in NY. Thank you to all our blinks. Europe you're next! Seeeeyousoon”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 제니는 뉴욕에서 열린 블랙핑크 월드투어 무대에서 화려한 의상을 입고 열정적인 퍼포먼스를 선보이는 모습과 함께, 공연 뒤 무대 아래에서 땀을 닦으며 휴식하는 순간까지 담아 눈길을 끌었다.

또한 멤버들과 장난을 주고받는 제니의 모습도 함께 공개돼 무대 밖 인간적인 매력으로 팬들의 미소를 자아냈다.

한편, 제니가 속한 블랙핑크는 총 16개 도시 31회 공연 규모의 월드투어 ‘BLACKPINK WORLD TOUR’를 진행 중이다.

고양을 시작으로 로스앤젤레스, 시카고, 토론토, 뉴욕까지 북미 투어를 성황리에 마친 가운데 8월부터는 파리, 밀라노, 런던, 바르셀로나 등 유럽 주요 도시를 비롯해 아시아 투어로 이어질 예정이다.

