[BS현장] 배우 박보검, 한국관광 새 얼굴 됐다

배우 박보검이 29일 SJ쿤스트할레 ‘한국관광 명예홍보대사 위촉식’에 참석, 홍보대사로 발탁된 소감을 전하고 있다. 사진=정희원 기자

배우 박보검이 전 세계에 한국 관광을 알린다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 29일 SJ쿤스트할레에서 ‘한국관광 명예홍보대사 위촉식’을 열고 박보검을 2025년 한국관광 명예홍보대사로 임명했다.

이날 행사에는 장미란 문체부 제2차관과 서영충 한국관광공사 사장직무대행이 참석했다. 두 사람은 박보검에게 명예 홍보대사 임명장과 꽃다발로 축하를 전했다. 또 새 명예홍보대사 맞추기 이벤트에 참석한 누리꾼도 현장에 함께해 분위기를 달궜다.

박보검은 “한국의 매력을 전세계에 알릴 수 있는 귀한 자리에 초대해주셔서 감사하고 영광”이라며 “홍보대사로서 한국의 매력과 멋짐을 소개할 수 있는 배우이자 홍보대사가 될 수 있도록 노력하겠다”고 소감을 전했다. 박보검은 현대적으로 재해석한 한복 상의로 시선을 모았다.

올해 한국관광 글로벌 캠페인의 주제는 ‘네버엔딩 코리아(Never-ending Korea)’다. 한국은 언제 어디를 가더라도 새로운 감동과 경험이 있는 나라라는 메시지를 담고 있다.

위촉식에서는 박보검이 출연한 한국관광 해외홍보 영상 2편이 최초 공개됐다. 판타지 감성의 단편영화는 여행자의 시각에서 다양한 한국을 엿볼 수 있도록 구성됐다. 영상이 이어지는 내내 뜨거운 호응이 이어졌다.

(왼쪽부터)서영충 한국관광공사 사장 직무대행, 배우 박보검, 장미란 문체부 2차관이 한국관광 명예홍보대사 위촉식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 사진=정희원 기자

특히 박보검은 뮤직비디오 영상의 주제곡 ‘온 마이 웨이(On My Way)’를 직접 불렀다. 올해 한국 관광 글로벌 캠페인을 위해 K팝 프로듀서 켄지가 이끄는 ‘케이지랩(KZLAB)’이 작사·작곡했다.

넷플릭스와 협업한 테마형 광고도 이날 공개됐다. ‘오징어 게임 편(Escape to Korea - Better Run)’은 전 세계적으로 사랑받은 시리즈를 관광 콘텐츠로 재해석해 한국의 다채로운 매력을 자연스럽게 녹여냈다.

이와 함께 ▲검무로 표현한 경상도의 활기찬 에너지를 담은 ‘경상 편(Echoes of Korea - Where Energy Never Sleeps)’ ▲승무를 통해 전라도만의 서정적 아름다움을 담은 ‘전라 편(Echoes of Korea - Where Beauty Moves Heart)’등도 함께 소개됐다.

서영충 대행은 “이번 테마 광고는 드라마, 음악, 무용 등 다양한 콘텐츠와 한국 문화를 현대적 감각으로 풀어냈다”며 “관광공사는 앞으로도 창의적인 시도를 앞세워 많은 사람들이 한국의 끝없는 매력을 경험할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

장미란 차관도 “전 세계의 사랑을 받는 배우 박보검 씨를 2025 한국관광 명예홍보대사로 공식 위촉하게 돼 기쁘다”며 “진정성 있는 연기와 따뜻한 이미지로 많은 이들에게 감동을 전해 온 박보검 씨가 앞으로 한국 관광의 새로운 얼굴로서 전 세계에 매력을 널리 알릴 것”이라고 밝혔다.

문체부와 관광공사는 이를 통해 K콘텐츠와 관광의 전략적 연계에 나서겠다는 의지도 드러냈다. 이를 통해 지역관광 활성화도 모색한다. 실제 홍보영상의 상당 부분을 비수도권 지역에서 촬영했으며, 특히 경상도와 전라도처럼 최근 관광 침체를 겪은 지역에 대한 응원과 회복의 메시지를 담았다. 수도권에 집중된 관광 수요를 전국으로 확산하겠다는 목표다.

배우 박보검이 29일 한국관광 명예홍보대사 위촉식에 참석, 손하트를 보내고 있다. 사진=정희원 기자

한편, 한국관광 해외홍보 영상 공개와 동시에 공사 유튜브 채널 ‘이매진 유어 코리아(Imagine Your Korea)’에서 글로벌 참여형 이벤트도 열린다. 쿠키 영상 속 박보검이 건넨 “한국 여행할 때는 어떤 노래를 들으면 좋을까?”라는 질문에 댓글로 답하면, 한국행 왕복 항공권 등 다양한 경품이 증정된다. 이벤트는 오는 8월 12일까지.

공사는 이후 글로벌 시청자가 댓글로 추천한 곡과 박보검이 선정한 곡 등으로 구성한 '나의 한국여행 플레이리스트(My Korea Travel Playlist)' 콘텐츠를 제작한다. 해당 콘텐츠는 오는 8월 말 이매진 유어 코리아 유튜브 채널에서 만나볼 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]