보아, 정규 11집 ‘Crazier’ 하이라이트 메들리 공개…새로운 음악 세계 예고

보아는 28일 낮 12시, 유튜브 채널 등을 통해 정규 11집 ‘Crazier’에 수록된 총 11곡의 음원 일부를 미리 만날 수 있는 하이라이트 메들리 영상을 선보였다. 이번 영상은 ‘날씨 예보’ 콘셉트로 각 곡의 분위기를 감각적인 영상미로 표현해 긍정적인 반응을 얻고 있다.

가수 보아가 새 앨범 ‘Crazier(크레이지어)’의 하이라이트 메들리 영상을 공개하며 컴백 열기를 더하고 있다. 사진 = SM엔터테인먼트

영상은 밝고 화창한 날씨와 어울리는 소울 팝 장르의 ‘Healing Generation(힐링 제너레이션)’을 시작해, 불꽃 같은 사랑 이야기를 담은 보아의 자작곡 ‘It Takes Two(잇 테이크스 투)’와 강렬한 팝 댄스곡 ‘Don’t Mind Me(돈트 마인드 미)’, 쓸쓸한 비 오는 날 감성의 ‘How Coudld(하우 쿠드)’가 순차적으로 재생되며 몰입도를 높였다.

이어 휘몰아치는 폭풍 같은 에너지를 담은 팝 댄스곡 ‘What She Wants(왓 쉬 원츠)’, 변덕스러운 날씨처럼 감정의 롤러코스터를 표현한 ‘Up And Down(업 앤드 다운)’, 눈 내리는 날처럼 포근한 감성의 팝 곡 ‘Love Like This(러브 라이크 디스)’, 무지개만큼 발랄한 감성의 댄스곡 ‘Like I Like(라이크 아이 라이크)’, 열정적인 브라질리언 펑크 기반 댄스곡 ‘Hit You Up(히트 유 업)’, 유성처럼 쏟아지는 보아의 감성적 보컬이 인상적인 팬송 Clockwise(클락와이즈)’, 그리고 열광적이고 파워풀한 매력의 타이틀곡 ‘Crazier’까지 전 곡이 순차적으로 소개되며 보아의 한층 넓어진 음악 스펙트럼을 예고했다.

또한 보아는 데뷔 25주년을 기념해 발매하는 이번 앨범 공개에 앞서, 지난 22일부터 파격적인 비주얼 변신을 시도한 다채로운 티저 이미지 및 클립 영상도 선보이며 높은 관심을 얻은 바 있다.

한편 보아의 정규 11집 ‘Crazier’는 오는 8월 4일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매될 예정이다.

