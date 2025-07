싸이커스, ‘직속 선배’ 에이티즈 美 콘서트 오프닝 출격

그룹 싸이커스(xikers)가 에이티즈(ATEEZ) 콘서트 오프닝 무대에 선다.

소속사 KQ엔터테인먼트는 지난 25일 오후 11시 SNS를 통해 '에이티즈 2025 월드 투어 '인 유어 판타지'(ATEEZ 2025 WORLD TOUR 'IN YOUR FANTASY')' 북미 투어 일정이 담긴 포스터를 공개하고 싸이커스의 출격 소식을 알렸다.

공개된 포스터에 따르면 싸이커스는 오는 8월 8일(이하 현지시간)과 9일 미국 로스앤젤레스 'BMO 스타디움(BMO Stadium)', 16일 알링턴 '글로브 라이프 필드(Globe Life Field)'에서 펼쳐지는 '인 유어 판타지' 공연에 참석해 오프닝 무대를 장식한다.

앞서 싸이커스는 지난 5월 서울과 미주, 일본으로 이어지는 2025 월드 투어 '로드 투 XY : 엔터 더 게이트(Road to XY : Enter the Gate)'를 통해 전 세계 팬들과 만나며 글로벌 영향력을 더욱 확장시켰다.

한층 더 강력해진 무대로 '퍼포먼스 강자' 수식어를 증명한 이들은 소속사 직속 선배 에이티즈의 콘서트에 함께하며 그 진가를 뽐낼 예정이다. 스타디움 공연에 임하는 만큼, 더 많은 팬들에게 강렬한 눈도장을 찍을 것으로 기대를 모은다.

이어 26일 0시에는 'They're gonna think I'm ironic'이라는 문구와 함께 깜짝으로 포스터가 공개돼 글로벌 팬들의 궁금증을 자극했다.

공개된 포스터는 어둠을 가득 채운 별과 싸이커스의 이름이 빛나는 전광판을 비추고 있어 시선을 사로잡았다. 'LIFE IS BETTER WHEN xikers DROPS SOMETHING ICONIC'이라는 문구와 신비로운 분위기가 기대감을 갖게 했다.

싸이커스는 지난 16일 일본 두 번째 싱글 '업 올 나이트(Up All Night)'를 발매하고 일본 오리콘 데일리 및 위클리 싱글 랭킹 상위권에 이름을 올리는 등 뜨거운 현지 인기를 입증했다.

