방탄소년단 제이홉이 글로벌 무대에서 신곡을 선보였다.

제이홉은 11일(이하 한국시간) 방송된 미국 NBC ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)에 출연했다. 이날 그는 게스트로서 이례적으로 쇼의 오프닝을 장식했다. 쇼의 호스트인 지미 팰런이 춤을 추을 추기 시작하자 커튼 뒤에 숨어 있던 제이홉이 등장했다.

제이홉과 반갑게 인사를 나눈 지미 팰런은 최근 발표된 그의 신곡 ‘Sweet Dreams (feat. Miguel)’ 영감의 원천을 물었다. 이에 관객석에서 “ARMY(아미.팬덤명)”라는 외침이 터져나왔고, 환한 웃음을 띤 제이홉은 “Right, My inspiration is ARMY”라고 화답했다. 이어 곧 있을 북미 투어에 대해 제이홉은 투어명 ‘HOPE ON THE STAGE’ 그 자체라고 소개했다. 그는 관객들을 향해 “I’m Ready, You guys Ready?”라고 흥을 돋웠고 이들은 큰 소리로 “제이홉”을 연호했다.

하이라이트는 역시 ‘Sweet Dreams (feat. Miguel)’ 무대였다. 마치 구름 위에 있는 듯 연출된 세트에 제이홉과 미구엘이 함께 서자 관객들은 들뜬 마음을 감추지 못했다. 여기에 두 사람의 완벽한 가창과 무대 매너가 어우러지며 눈을 뗄 수 없는 깊은 몰입감을 선사했다. 또한 생동감을 더한 밴드 라이브 세션이 더해져 풍성한 사운드의 무대가 완성됐다.

한편 제이홉은 오는 14일~15일 브루클린을 시작으로 북미 투어에 돌입한다. 그는 18~19일 시카고, 23~24일 멕시코 시티, 27~28일 샌 안토니오, 4월 1~2일 오클랜드, 4월 5일과 7일 로스앤젤레스 등 6개 도시에서 총 12회 무대를 앞두고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

: Todd Owyoung/NBC

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]