박강현·최지혜, 서울로 나온 ‘알라딘’

뮤지컬 '알라딘'의 두 주역인 박강현과 최지혜가 화보를 통해 색다른 매력을 선보였다.

매거진 얼루어 코리아(Allure Korea) 2월호 화보는 발렌타인 데이를 맞아 원작 애니메이션의 인기 캐릭터 알라딘과 자스민을 현대적으로 재해석했으며, '자유를 향한 모험의 세계, 박강현과 최지혜가 풀어낸 알라딘과 자스민의 용맹한 사랑'이라는 콘셉트 아래 두 배우의 스타일리시하고 당당한 모습을 담아냈다.

박강현과 최지혜는 치열한 오디션과 준비 과정을 거쳐 현재 샤롯데씨어터에서 공연 중인 뮤지컬 '알라딘'으로 관객들을 만나고 있다. 알라딘 역을 맡은 박강현은 인터뷰를 통해 “알라딘이라는 캐릭터는 영리하면서도 단순하고, 투명한 유리창처럼 진심이 보이는 진실한 캐릭터”라고 설명하며 도전에 대한 열정을 드러냈다.

자스민 역의 최지혜는 “디즈니 특유의 밝은 분위기가 있는 작품이라 무대가 끝난 뒤에도 에너지가 넘친다”며 자스민에 대해 “호기심 많고 꿈을 열망하는 소녀의 모습을 표현하고 싶다”고 밝혔다.

뮤지컬 '알라딘'은 브로드웨이 히트작으로, 전 세계 4대륙 11개 프로덕션에서 약 2천만 명의 관객을 동원하며 성공을 거두고 있다. 마법 같은 무대와 강렬한 안무, 화려한 의상, 그리고 알란 멘켄(Alan Menken)의 명곡 ‘Friend Like Me’, ‘A Whole New World’가 어우러져 알라딘, 자스민, 지니의 이야기를 더욱 빛나게 하고 있다.

이번 공연에는 박강현, 김준수, 서경수가 알라딘 역에, 정성화, 정원영, 강홍석이 지니 역에, 이성경, 민경아, 최지혜가 자스민 역에 출연하며, 윤선용, 임별이 자파 역을 맡는 등 총 37명의 배우가 참여하고 있다. 뮤지컬 '알라딘'은 현재 서울 잠실 샤롯데씨어터에서 공연 중이며, 상세한 화보와 인터뷰는 얼루어 코리아 2월호와 공식 채널에서 확인할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]