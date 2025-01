데이식스, 역대 최고 성적으로 ‘데뷔 10주년’ 활짝 열었다

밴드 DAY6(데이식스)가 연간 차트 호성적과 수상 기록을 추가하며 활기찬 데뷔 10주년 행보를 열었다.

최근 써클차트가 발표한 2024 연간 차트에 따르면 DAY6는 디지털 및 스트리밍 연간 차트 톱 10에 올랐다. 스트리밍 차트와 디지털 차트에서 '한 페이지가 될 수 있게'가 각각 2위, 3위를 차지했고 '예뻤어'는 7위를 기록했다. 또 'Welcome to the Show'(웰컴 투 더 쇼), 'HAPPY'(해피), '녹아내려요' 등이 각 차트 100위권 안에 자리하며 강세를 보였다. 음원 사이트 멜론이 공개한 2024 연간 차트에서도 '한 페이지가 될 수 있게' 5위, '예뻤어' 7위에 이어 'Welcome to the Show' 17위, 'HAPPY'도 38위에 랭크되어 괄목할 기록을 세웠다.

올해 데뷔 10주년을 맞이한 DAY6는 연말과 연초 각종 시상식에서 트로피를 들어올리며 팬들과 대중의 사랑을 받았다. 이들은 지난 7일 개최된 '2025 대한민국 퍼스트브랜드 대상'에서 인물·문화의 밴드 부문을 수상했다. 한국소비자브랜드위원회가 주최하고 한국소비자포럼·한국경제신문이 주관하는 '대한민국 퍼스트브랜드 대상'은 매년 소비자 조사를 통해 한 해를 이끌어갈 것으로 기대되는 브랜드를 선정해 시상하는 브랜드 어워즈다. 지난해 11월 '2024 코리아그랜드뮤직어워즈'(2024 KOREA GRAND MUSIC AWARDS), 12월 '제 9회 아시아 아티스트 어워즈'(The 9th Asia Artist Awards), 올해 1월에는 제39회 '골든디스크어워즈' 등에서 다관왕에 올라 팬들과 기쁨의 순간을 함께 했다.

한편 DAY6는 세 번째 월드투어 'DAY6 3RD WORLD TOUR <FOREVER YOUNG>'(포에버 영)을 통해 전 세계 관중과 만나고 있다. 2024년 9월 인천을 비롯해 10월 쿠알라룸푸르, 발리, 수라바야, 자카르타, 11월 싱가포르, 11월~12월 방콕, 2025년 1월 홍콩, 4월 로스앤젤레스, 뉴욕 공연은 전 회차 전석 매진을 기록하며 뜨거운 열기를 입증했다. 오는 1월 18일~19일 가오슝(이하 현지시간)을 시작으로 25일~26일 홍콩, 2월 12일~13일 오사카, 15일~16일 도쿄, 22일 마닐라, 4월 6일 시드니, 9일 멜버른, 12일 뉴질랜드 오클랜드, 16일~17일 로스앤젤레스, 19일 뉴욕 등지에서 월드투어 일환 단독 공연을 연다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]