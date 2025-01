“SM은 30주년 우리는 20주년”…슈퍼주니어, 올해 콘서트 연다

데뷔 20주년을 맞은 슈퍼주니어 멤버들이 SM 30주년을 기념하기 위해 모였다.

12일 서울 고척스카이돔에서 ‘에스엠타운라이브 [더 컬처, 더 퓨처] 인 서울 (SMTOWN LIVE 2025 [THE CULTURE, THE FUTURE] in SEOUL)’이 열렸다.

슈퍼주니어 ‘갈증’, 슈퍼주니어-M의 ‘당신이기에’를 비롯해 동방신기, 후배 가수들과 ‘쇼 미 유어 러브’까지 대채로운 무대로 이날 공연을 채운 슈퍼주니어는 베테랑다운 입담으로 관객석에 웃음 폭탄을 던졌다.

후크송 ‘쏘리쏘리’로 떼창을 이끌어낸 멤버들은 활기차게 무대에 올랐다. 려욱은 “30주년을 축복하고, 함께할 수 있어서 행복하다”며 “1세대 H.O.T, S.E.S. 형, 누나들을 존경하며 연습도 많이 했었다”고 돌아봤다. 바다와 ‘코스믹(Cosmic)’ 듀엣 무대도 마친 려욱은 “바다 누나와 컬래버 무대로 30주년을 실감했다. 30년 후에도 다시 무대에 설 수 있도록 노력하겠다”고 약속했다.

안테나 소속의 규현도 슈퍼주니어 멤버로 콘서트에 참석했다. “몸은 허용하지 않지만 마음만은 핑크블러드”라며 능청스러운 입담을 뽐낸 규현은 뮤지컬 ‘웃는 남자’를, 최시원은 영화 ‘동화이지만 청불입니다’를 홍보했다. 예성은 곧 열린 자신의 단독 콘서트를, 은혁은 “이달 27일 데뷔 20년 만에 솔로 앨범이 나온다”며 홍보에 나섰다.

리더 이특은 “슈퍼주니어가 올해로 데뷔 20주년이다. 올해 콘서트를 열 것“이라고 폭탄 발언했다. 이어 “ 연예인은소모되는 직업인데, 여러분이 시간이 지나도 빛나고 사랑받게 해주시는 것 같다. 앞으로 후배 그룹들에도 많은 사랑 부탁드린다”고 당부했다.

11일과 12일 양일간 열린 이번 공연은 SM엔터테인먼트(SM)의 창립 30주년을 기념하는 공연으로 강타, 보아, 동방신기부터 에스파, 라이즈, NCT 위시 등 SM소속 아티스트와 25인의 연습생까지 총출동했다. 양일 공연에 H.O.T. 토니안과 S.E.S. 바다, 플라이 투 더 스카이 환희 등이 자리해 후배 가수들과 컬래버 무대를 꾸몄다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

