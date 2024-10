에이스(A.C.E), 11월 20일 완전체 출격…컴백 스포 영상 깜짝 공개

그룹 에이스(A.C.E)가 11월 20일 컴백 카운트다운을 시작했다.

에이스(박준희, 이동훈, 와우, 김병관, 강유찬)는 지난 19일 오후 6시 공식 유튜브 채널에 새 앨범 'PINATA'(피냐타)의 트레일러 'Intro : Recuerda, recuerda'(인트로 : 레쿠에다, 레쿠에다) 스포일러 영상을 깜짝 공개했다.

이와 함께 멤버별 콘텐츠도 공개됐다. 'The beginning of the new world'(더 비기닝 오브 더 뉴 월드)라는 키워드 아래 박준희는 'Q1. Are you having trouble falling asleep?', 김병관은 'Q2. Is your expression dark?', 강유찬은 'Q3. Are you quietly hiding and crying?', 와우는 'Q4. Are you enduring pain?', 이동훈은 'Q5. Do you feel hurt?'라는 다섯 가지 질문을 던졌다. 특히 마지막 주자 이동훈의 콘텐츠를 통해 11월 20일이라는 'PINATA' 컴백 일자가 베일을 벗었다.

영상에서 에이스는 한층 짙어진 비주얼과 카리스마로 시선을 사로잡는다. 아날로그 필름을 연상시키는 연출 속 에이스 다섯 멤버는 느와르 영화의 주인공을 연상시키는 강렬한 포스를 드러내며 역대급 콘셉트와 남다른 스케일을 기대하게 한다.

사실 이번 인트로 스포일러 및 멤버별 영상은 앞서 서울 시내 곳곳에 부착됐던 에이스의 'PINATA' 컴백 포스터를 통해 먼저 확인할 수 있었다. 에이스는 포스터에 QR코드를 삽입하는 방식으로 이색적인 선택형 티징 콘텐츠를 선보였다. 또한, 글로벌 팬들을 대상으로 SNS에서 포스터 및 카페 이벤트를 진행하며 이색적인 소통을 펼치기도 했다. 이어 선택형 콘텐츠들이 전체 공개되며 에이스의 컴백 카운트다운이 본격 시작됐다.

'PINATA'는 에이스의 강점은 물론, 새로운 모습과 포부를 담아낸 앨범이다. 일찌감치 SNS 상에서 높은 언급량을 보이며 화제를 모으고 있다. 에이스가 올해 미니 6집 'My Girl'(마이 걸) 활동 이후 'Supernatural'(슈퍼내추럴), 'Anymore'(애니모어), 'Just Better'(저스트 베러)로 달성한 각종 글로벌 성과들이 새 앨범 'PINATA'에서 빛을 발할 전망이다.

한편, 에이스는 현재 2024 라탐 & 유럽 투어(A.C.E 2024 LATAM AND EUROPE TOUR) 'REWIND US'(리와인드 어스)를 진행 중이다. 또한, 'Supernatrual'로 미국 루미네이트 데이터 일간 판매량 2위, 'Anymore'로 미국 DRT(Digital Radio Tracker) 글로벌 인디펜던트 차트 1위와 다이아몬드 플래크를 획득하며 큰 사랑을 받고 있다.

