엑스디너리 히어로즈 건일 “내 삶 마지막 한 시간? 노래하는 영상 찍을래요”

보이밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH) 건일이 다채로운 매력을 담은 새 앨범 개인 티저를 공개했다.

엑스디너리 히어로즈는 오는 14일 다섯 번째 미니 앨범 'LIVE and FALL'(리브 앤드 폴)과 타이틀곡 'Night before the end'(나이트 비포 디 엔드) 발매에 앞서 공식 SNS 채널에 무드 필름, 트랙리스트, 인스트루멘털 라이브 샘플러 등 티징 콘텐츠를 순차 오픈했다. 3일 정오에는 리더 건일의 티저 이미지와 영상을 선보였다.

사진 속 건일은 블랙 가죽 재킷을 입고 시크한 눈빛을 전해 눈길을 끌었다. 사다리에 걸터앉아 농구공과 함께 포즈를 취하며 자유로운 에너지를 발산하는가 하면 비비드한 색감의 벽면에 기대 나른한 분위기를 연출한다.

'내 삶에 마지막 한 시간이 주어진다면?'이라는 질문에 20대 청년, 아티스트로서 답변하는 영상 콘텐츠 'It's REAL ME'(잇츠 리얼 미)에서는 "많은 사람들에게 사랑받고 행복한 삶을 살 수 있음에 감사하며 소중한 이들이 앞으로의 삶을 잘 살아갈 수 있도록 바라겠다"는 생각을 드러냈다. 또 "하고 싶은 말을 담은 곡을 쓰고 혼자 책상에 앉아 노래하는 영상을 찍겠다. 세상에 공개하지 못한 자작곡도 함께 올리고 싶다"라며 음악에 대한 진심 어린 마음도 이야기했다.

신보 'LIVE and FALL'에는 타이틀곡 'Night before the end'를 필두로 신곡 'FEELING NICE'(필링 나이스), 'XYMPHONY'(심포니), 'XH_WORLD_75'(엑스에이치_월드_세븐티파이브)와 '2024 Xperiment Project'(2024 엑스페리먼트 프로젝트) 일환 디지털 싱글 시리즈 'Open ♭eta'(오픈 베타)를 통해 발표된 'Save me'(세이브 미), '소년만화', 'iNSTEAD! (Feat. YB 윤도현)'(인스테드), 'LOVE and FEAR'(러브 앤드 피어)까지 총 8곡이 실린다.

이들은 데뷔곡 'Happy Death Day'(해피 데스 데이)부터 미니 앨범 'Hello, world!'(헬로, 월드!), 'Overload'(오버로드), 'Deadlock'(데드록), 'Livelock'(라이브록), 정규 1집 'Troubleshooting'(트러블슈팅)에 이르기까지 매 앨범 곡 작업에 참여하며 뚜렷한 음악 개성을 구축했다. 이번 앨범 역시 크레디트에 이름을 수놓으며 새롭게 들려줄 노래에 관심이 집중된다.

엑스디너리 히어로즈는 올해 4월부터 9월까지 서울 광진구 YES24 라이브홀에서 '2024 Xperiment Project' 콘서트 시리즈 'Closed ♭eta'(클로즈드 베타)를 전개, 전 회차 전석 매진을 이룬 총 15회 규모 단독 공연을 성료했다. 기세를 몰아 11월 15일부터 17일에는 공연장 규모를 2배 확장하여 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 '국내 공연 6연속 매진'에 빛나는 단독 콘서트를 3회 열고 더 많은 관객과 소통한다.

