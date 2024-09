배틀그라운드 모바일, 세계적인 액션 격투 게임 ‘철권 8’과 파트너십

㈜크래프톤(대표 김창한)의 배틀그라운드 모바일이 세계적인 액션 격투 게임 ‘철권 8’과 파트너십을 체결했다고 30일 밝혔다.

이용자들은 30일 적용된 업데이트를 통해 게임 내에서 카자마 진, 미시마 카즈야, 니나 윌리엄스 등 철권 시리즈의 인기 캐릭터 스킨들을 다음달 31일까지 만나볼 수 있다.

이용자들은 철권 8 테마의 신규 이모트와 카자마 진 테마의 PP-19 비존 총기 스킨도 만나볼 수 있다.

이용자들은 파트너십 기간 동안 배틀그라운드 모바일의 프라이즈 패스를 통해 카자마 진과 미시마 카즈야의 결투 장면을 표현한 마이룸 선물, 스프레이, 아바타, 아바타 프레임 등 다양한 철권 8 테마 아이템을 수집할 수 있다.

이번 파트너십에 대한 자세한 소식은 배틀그라운드 모바일 공식 카페(https://cafe.naver.com/battlegroundsmobile)를 통해 확인할 수 있다.

◆About 반다이 남코 엔터테인먼트

반다이 남코 그룹의 ‘모두의 즐거움을, 미래로(Fun for All into the Future)’라는 목적 아래, 반다이 남코 엔터테인먼트는 IP를 중심으로 콘솔 게임, 네트워크 콘텐츠, 그리고 다양한 놀이 엔터테인먼트를 통해 오래 지속되고 높은 품질의 콘텐츠를 제공하기 위해 노력하고 있다.