'新 워터밤 남신' 원어스, 역시 4세대 대표 퍼포머…도쿄→여수 달궜다

'4세대 대표 퍼포머' 원어스(ONEUS)가 워터밤을 뜨겁게 달궜다.

원어스(서호, 이도, 건희, 환웅, 시온)는 지난달 31일 여수에서 개최된 '워터밤 여수 2024'에 출격, 올여름 무더위를 날리는 에너제틱한 군무로 보는 이들에게 짜릿한 쾌감을 선사했다.

워터밤은 대형 서머 페스티벌로, 원어스는 지난 7월 도쿄를 시작으로 8월 인천, 대전, 여수에서 진행된 4개 도시 워터밤 라인업에 모두 이름을 올리며 '4세대 대표 퍼포머'의 위상을 다시 한번 입증했다.

워터밤 무대에서 원어스는 핑클의 메가 히트곡을 새롭게 재해석한 'Now (Original by Fin.K.L)'에 이어 '가자 (LIT)', '반박불가 (No diggity)', '뿌셔 (BBUSYEO)', 'Shut Up 받고 Crazy Hot!' 등 대표곡 퍼레이드를 펼치며 뛰어난 무대 장악력을 과시했다.

특히, 원어스는 워터밤을 위해 Michele Morrone의 'Watch Me Burn', Justin Timberlake의 'SexyBack' 무대를 특별히 선곡해 관객들과 뜨겁게 호흡했다. 자유로운 분위기 속에 다섯 멤버는 능숙하게 관객들의 호응을 유도했고, 이에 관객들도 노래를 떼창하며 모두 하나 되어 즐기는 공연을 완성했다.

워터밤에 최적화된 세트리스트 속에 원어스는 특유의 역동적인 퍼포먼스에도 안정적인 라이브 실력을 자랑했다. 원어스가 출연한 워터밤 무대 영상은 각종 온라인 커뮤니티와 SNS상에서 활발히 공유되며 '新 워터밤 남신' 탄생을 알렸다.

한편, 원어스는 오는 19일 저녁 9시 30분 첫 방송되는 Mnet '로드 투 킹덤 : ACE OF ACE'에 출연한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]