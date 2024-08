'다 가진' 남자의 플러팅… 강재수, 정차르트 참여 신곡 ‘풀옵션’ 발표

가수 강재수가 작곡가 정차르트와 만나 매력적인 댄스음악으로 돌아온다.

강재수는 지난 싱글 ’아픈손가락’ 이후 1년 반 만에 신곡인 ‘풀 옵션(Full Option)’을 발표하며 기존의 모습에서 더 업그레이드 된 차별화된 모습으로 새로운 활동을 시작한다.

풀 옵션은 나훈아의 ‘어매’와 유지나의 ‘미운 사내’등 다수의 히트곡을 작곡한 가요계의 거장 정경천(정차르트) 작곡가와 센스있는 작사가 한시윤이 작품자로 참여한 높은 퀄리티의 곡이다. 트럼펫, 바이올린등 10명의 리얼 세션들이 참여하여 강재수의 매력적인 음색을 더욱 빛내주며 곡의 완성도를 높였다.

신나는 브라스리듬과 코러스로 흥 넘치게 시작하는 댄스음악인 풀 옵션은 워너비 조건을 모두 다 갖추고 자신감 충만한 남자가 이성에게 플러팅하는 내용을 가삿말로 담았다. 데뷔 이래 첫 댄스곡에 도전하는 강재수는 기존의 정적인 이미지를 탈피해 노래뿐만 아니라 다양한 퍼포먼스의 자신감 충만한 모습으로 대중앞에 설 예정이다.

미스터트롯2에 출연하며 ‘감성충만 보컬’로 주목받으며 본격적인 활동을 알린 강재수는, 경연이후 개인활동 이외에도 팀 ’뽕사활동’과 ’트로이카’ 그리고 유튜브채널 ’트롯목마’에 합류하면서 여러 채널들을 통해 개인 활동과는 또 다른 매력을 발산하고 있다. 다양한 활동으로 바쁜 행보를 보이고 있는 강재수는 여기에 그치지 않고 인도네시아 시장을 개척할 팀 ‘네시아’에 합류. 8월말 인도네시아로 출국해 본격적인 활동을 개시한다.

강재수의 ‘풀옵션(Full Option)’은 9일(오늘) 오후 12시 각종 음원 플랫폼을 통해 공개될 예정이다.

한편 강재수는 이 곡을 2024 보령머드축제 폐막기념 ‘MBC ON 트롯챔피언 in 보령’ 에서 먼저 선보였다. 음원이 공개된 직후에는 KBS 2라디오 해피FM ‘은가은의 빛나는 트로트’에 출연해 라디오 첫 라이브를 선보일 예정이다. 이후 순차적으로 아리랑TV Simply K-Pop, SBS M 더트롯쇼, MBC ON 트롯챔피언등의 다양한 음악방송들을 통해 본격적인 활동을 이어간다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]