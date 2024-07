에이티즈, 日 싱글 4집 ‘버스데이’ 첫 번째 콘셉트 포토 공개

에이티즈(ATEEZ)의 일본 싱글 4집 첫 번째 개인 콘셉트 포토가 베일을 벗었다.

지난 22일부터 에이티즈는 공식 SNS를 통해 일본 싱글 4집 '버스데이(Birthday)'의 첫 번째 개인 콘셉트 포토를 순차 공개했다.

공개된 콘셉트 포토 속 에이티즈는 볼수록 빠져드는 마성의 눈빛으로 보는 이들을 매료시킨 가운데, 개성이 돋보이는 캐주얼한 스타일링을 완벽하게 소화하며 새 앨범의 콘셉트에 대한 궁금증을 자극했다.

앞서 에이티즈는 10월 2일 네 번째 일본 싱글 '버스데이' 발매를 확정, 약 7개월 만에 새로운 일본 싱글로 돌아온다는 소식을 전하며 열띤 호응을 얻었다. 이번 신보에는 타이틀곡 '버스데이'를 포함해 일본 컴백을 위한 새로운 곡 2곡과 각 트랙의 인스트루멘털(Instrumental) 버전까지 총 6곡이 수록되어 있다.

최근 에이티즈는 미니 10집 '골든 아워 : 파트 1(GOLDEN HOUR : Part.1)'을 통해 미국 '빌보드 200'에서 2주 연속으로 역주행 했는가 하면, 7월 27일 자 차트에서 121위를 기록하며 7주 연속 진입에 성공했다. 이에 이들은 팀 자체 '빌보드 200' 차트인 최장기 기록을 경신하며 눈길을 끌었던 바 있다.

뿐만 아니라 빌보드와 세계적인 양대 차트로 뽑히는 영국 오피셜 차트 '오피셜 인디펜던트 앨범 차트(Official Independent Albums Chart)', '오피셜 피지컬 앨범 차트(Official Physical Albums Chart)', '오피셜 앨범 세일즈 차트(Official Albums Sales Chart)', '오피셜 스코티시 앨범 차트(Official Scottish Albums Chart)'에서도 8주 연속으로 이름을 올리며 장기 흥행을 이어가고 있는 중이다.

이 가운데 2024 월드투어 ‘투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워(TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER)’로 북미 지역을 누비고 있는 에이티즈는 로스앤젤레스 ‘BMO 스타디움(BMO Stadium)‘ 무대에 오르며 북미에서의 첫 스타디움 입성이라는 기록을 세웠고, K팝 보이그룹 최초로 알링턴의 '글로브 라이프 필드(Globe Life Field)'에서 공연을 치르며 월드클래스의 위상을 더욱 굳건히 했다.

한편, 에이티즈는 30일(현지시간) 덜루스 '가스 사우스 아레나(Gas South Arena)'에서 2024 월드투어 '투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워(TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER)'를 이어간다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

