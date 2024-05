트와이스 ‘알콜 프리’ 뮤직비디오 유튜브 3억 뷰 돌파…통산 16번째

트와이스의 'Alcohol-Free'(알콜-프리) 뮤직비디오가 유튜브 3억 뷰를 돌파했다.

2021년 6월 9일 공개된 미니 10집 'Taste of Love'(테이스트 오브 러브)의 타이틀곡 'Alcohol-Free' 뮤비가 8일 오후 2시경 유튜브 조회 수 3억 회를 넘어섰다. 이에 JYP엔터테인먼트는 공식 SNS 채널에 축하 이미지를 게재하고 전 세계 팬들이 보내준 아낌없는 응원과 관심에 화답했다.

트와이스는 데뷔곡 'OOH-AHH하게'(우아하게), 'CHEER UP'(치어 업), 'TT'(티티)', 'LIKEY'(라이키), 'What is Love?'(왓 이즈 러브?), 'Heart Shaker'(하트 셰이커), 'FANCY'(팬시), 'Feel Special'(필 스페셜), 'YES or YES'(예스 오어 예스), 'I CAN'T STOP ME'(아이 캔트 스톱 미), 'Dance The Night Away'(댄스 더 나잇 어웨이), 'MORE & MORE'(모어 앤드 모어), 'KNOCK KNOCK'(낙낙), 'SIGNAL'(시그널), 'The Feels'(더 필즈)에 이어 'Alcohol-Free'로 총 16편의 3억 뷰 뮤비를 보유하게 됐다. 이로써 이들은 전 세계 걸그룹 중 3억 뷰 이상 뮤비 최다 보유 타이틀을 자체 경신하며 '글로벌 최정상 걸그룹' 명성을 재입증했다.

최근에는 미니 12집 'READY TO BE'(레디 투 비) 타이틀곡 'SET ME FREE'(셋 미 프리) 뮤직비디오가 1억 뷰를 달성하며 그룹 통산 24번째 억대 뷰 뮤비가 탄생했다. 'OOH-AHH하게'부터 'SET ME FREE'까지 18편의 활동곡, 영어 싱글 'The Feels'와 'MOONLIGHT SUNRISE'(문라이트 선라이즈), 일본 발표곡 'Candy Pop'(캔디 팝), 'Breakthrough'(브레이크스루), 'TT -Japanese ver.-'(TT -일본어 버전-), 'One More Time'(원 모어 타임)까지 총 24편의 뮤비를 억대 조회 수 반열에 올리고 전 세계 여성 그룹 기준 '1억 뷰 이상 뮤비 최다 보유'라는 진기록을 수성하며 존재감을 빛내고 있다.

'Alcohol-Free'는 보사노바에 힙합을 결합한 사운드와 특유의 밝고 통통 튀는 에너지, 사랑에 빠지는 마법 같은 순간을 표현한 가사가 시너지를 이뤄 국내외 팬들에게 큰 사랑을 받았다. 뮤비는 푸른 바다와 초록빛 야자수를 배경으로 한여름날의 음악 축제 분위기, 아홉 멤버들의 청량한 매력을 담아 높은 인기를 견인했다.

트와이스는 2023년 4월 서울을 시작으로 전개 중인 다섯 번째 월드투어 'TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE''로 전 세계 스타디움 공연장을 누비며 글로벌 영향력을 넓히고 있다. 오는 7월 13일~14일 오사카 얀마 스타디움 나가이, 20일~21일 도쿄 아지노모토 스타디움에서 월드투어 일환 단콘을 개최하고 열기를 이어간다. 특히 27일~28일에는 해외 여성 아티스트 사상 최초로 가나가와 닛산 스타디움에 입성하여 단독 공연을 펼친다.

더불어 7월 17일 일본에서 약 2년 만에 발매하는 새 정규 앨범 'DIVE'(다이브)로 현지 팬심을 뜨겁게 달군다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]