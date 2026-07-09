뜨거웠던 2026시즌 프로야구 전반기, 424G서 763만 관중 동원 ‘역대 최다’

사진=뉴시스

2026시즌 프로야구가 역대 최다 관중 신기록 속에서 전반기를 마무리했다.

프로야구는 9일 전국 4개구 장에서 ‘2026 신한 SOL KBO리그’를 치렀다. 궂은 날씨 속에서도 7만3966명의 관중들이 경기장을 찾았다. 수원(키움-KT) 경기가 우천 노게임 선언된 가운데, 대구(LG-삼성·2만4000명)와 부산(KIA-롯데·2만3200명)엔 만원 관중이 들어찼다. 비가 쏟아진 잠실(SSG-두산·1만2961명)과 대전(NC-한화·1만3805명)에도 1만 명 이상이 찾았다.

이로써 프로야구는 전반기 424경기서 총 763만3775명의 관중을 달성했다. 지난 시즌 대비 7% 관중 증가율을 기록했다. 경기당 평균 관중도 1만8004명에 달한다. 지난 시즌 프로야구는 국내 프로스포츠 사상 역대 최고인 1200만 관중을 돌파한 바 있다. 올 시즌엔 그보다 높은 관중 동원력을 자랑 중이다. 이러한 흐름이라면 1300만 관중까지도 도전해 볼 만하다.

한편, 2026시즌 프로야구는 뜨거운 흥행몰이 가운데 전반기 막을 내렸다. 10~11일 잠실구장서 올스타전을 펼친다. 후반기는 16일부터다. 순위 경쟁이 한층 치열해질 전망이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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