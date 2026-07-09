‘김준호♥’김지민, 결혼 1주년 앞두고 고민…“첫 기념일 뭐 하면 좋을까요?”

사진 = 김지민 SNS 계정

코미디언 김지민이 결혼 1주년을 앞두고 남편 김준호와의 첫 기념일 계획을 고민했다.

김지민은 9일 자신의 SNS에 “결혼 1주년이에요 며칠 있으면! 첫 기념일 날 기억에 남는 특별한...어떤~뭘하면 좋을까요?” 라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 결혼식의 추억이 담긴 사진과 웨딩 화보가 이어졌으며 “이제 결혼 1주년. 작년 제일 잘한 일”이라는 문구가 더해져 눈길을 끌었다. 김지민은 팬들에게 특별한 기념일 아이디어를 묻는 등 첫 결혼기념일을 더욱 뜻깊게 보내고 싶은 마음을 드러냈다.

이를 본 팬들은 “1주년 축하드립니다”, “신혼여행 갔던 곳을 다시 가보세요”, “처음 만났던 장소를 찾아가 보세요” 등 축하와 함께 다양한 기념일 아이디어를 제안하며 훈훈한 반응을 보였다.

한편 김지민과 김준호는 2022년 4월 공개 열애를 시작한 뒤 약 3년간 사랑을 키워 지난해 부부의 연을 맺었다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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