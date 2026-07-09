[체험기] 테슬라부터 올드카까지…썬팅 장인이 모인 티벡스 스튜디오를 가다

장마철로 인해 차량 썬팅을 교체하는 소비자가 늘고 있다. 과거에는 실내 온도 저감과 사생활 보호 목적이 컸지만, 최근에는 운전자의 시야 확보와 안전운전을 위한 관리 항목으로도 주목받고 있다. 최근 렉서스 LS430의 썬팅 교체를 위해 서울 강동구에 위치한 티벡스 스튜디오 서울을 찾았다.

LS430은 지금도 정숙성과 완성도로 높은 평가를 받는 플래그십 세단이다. 다만 썬팅 작업은 최신 차량보다 오히려 까다로운 편이다. 후면 열선과 유리창 내부에 부착된 테이프형 안테나 때문이다. 오래된 필름을 제거하는 과정에서 열선이 손상되거나 안테나가 함께 떨어질 수 있어, 올드카 오너들 사이에서는 제거 작업 자체가 시공 품질을 가르는 기준으로 꼽힌다.

티벡스 스튜디오의 작업은 정교했다. 기존 필름은 열선과 안테나를 건드리지 않는 방식으로 제거됐다. 또 테이프형 안테나는 손상 없이 그대로 살린 뒤 새 필름을 덧대는 방식으로 마감했다. 작업 후에는 기존 안테나의 흔적이 크게 도드라지지 않을 정도로 자연스러웠다. 단순히 필름을 새로 붙이는 것이 아니라 차량 고유의 기능과 외관 완성도를 함께 유지한 셈이다.

올드카를 리프레시하는 방법은 다양하다. 도색으로 외관을 되살리거나, 라이트 복원으로 전면부 인상을 정리하는 방식이 대표적이다. 하지만 실제 체감 폭은 썬팅 교체도 작지 않았다. 차체에서 유리가 차지하는 비중이 절반에 가까운 만큼, 낡고 흐릿한 필름을 걷어내고 새 필름을 입히자 차량 전체의 인상이 달라졌다. 작업을 마친 LS430을 마주했을 때는 새 차를 다시 인수받는 듯한 체감에 가까웠다.

이 같은 작업이 가능한 배경에는 숙련된 기술력이 있다. 업계에 따르면 티벡스 스튜디오 서울에는 글로벌 필름 브랜드 3M이 인정한 썬팅 마스터 가운데 한 명이 근무하고 있다. 전국에서도 단 3명만 보유한 자격으로 알려진 만큼 희소성이 높은 기술 인력이다. 필름 시공뿐 아니라 제거, 유리 성형, 곡면 작업 등 고난도 공정을 수행할 수 있는 전문가라는 평가다.

현장 분위기도 이를 보여줬다. 작업장에는 테슬라 차량들이 잇따라 입고되고 있었다. 이곳은 국내 테슬라 동호회에서 입소문이 난 시공점으로도 알려져 있다. 테슬라는 전면부터 후면까지 이어지는 대형 글라스 루프 구조를 적용한 모델이 많아 일반 차량보다 높은 수준의 열성형과 대면적 시공 기술을 요구한다. 작은 먼지나 성형 오차도 쉽게 드러나는 만큼 시공 난도가 높은 차종이다.

이날도 모델 Y와 모델 3를 비롯한 여러 대의 테슬라가 작업을 기다리고 있었다. 최신 전기차부터 20년 가까이 된 플래그십 세단까지 한 공간에서 작업이 이뤄지는 모습은 티벡스 스튜디오의 기술 범위를 보여주는 장면이었다. 최신 전기차가 요구하는 대형 글라스 시공 능력과 올드카가 요구하는 섬세한 보존형 작업을 함께 갖춘 곳은 많지 않다.

접수 과정은 간단했다. 이번 썬팅은 중고차업계의 신흥 플랫폼으로 주목받는 붕붕마켓 애플리케이션을 통해 진행했다. 차종과 원하는 서비스를 선택하면 예약부터 시공까지 이어졌고, 여러 매장의 견적을 일일이 비교해야 하는 번거로움도 줄었다.

프리미엄 썬팅 서비스는 매장별 가격 편차가 큰 분야다. 붕붕마켓을 이용하면 비용을 사전에 확인할 수 있어 예측 가능성이 높았다. 소비자는 합리적인 가격으로 검증된 시공점을 선택할 수 있고, 시공점은 플랫폼을 통해 고객 접점을 넓히는 구조다.

자동차 시장이 전동화와 디지털화로 빠르게 변하고 있지만, 소비자가 체감하는 품질은 결국 현장에서 완성된다. 티벡스 스튜디오 서울은 최신 테슬라의 까다로운 글라스 루프부터 오래된 차량의 열선과 테이프형 안테나까지 모두 아우르는 기술력을 보여줬다. 여기에 붕붕마켓 플랫폼을 통한 간편한 예약과 합리적인 가격 체계가 더해지면서, 프리미엄 썬팅 서비스도 기술력과 플랫폼 경쟁력이 결합하는 방향으로 진화하고 있음을 확인할 수 있었다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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