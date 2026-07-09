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[한강로 컷] 배우 신민아, 은은한 미소 띄우며 출국

입력 : 2026-07-09 17:34:58 수정 : 2026-07-09 17:34:57

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배우 신민아. 자료=루이비통 제공
배우 신민아. 자료=루이비통 제공

 

배우 신민아가 감각적인 스타일링으로 트렌디하면서도 고급스러운 분위기를 자아내며 해외 일정차 인천공항을 통해 타이베이로 출국했다.

 

이날 신민아는 자칫 무거워 보일 수 있는 블랙 가죽 소재를 영리하게 매치해 독보적인 패션 감각을 뽐냈다.

 

배우 신민아. 자료=루이비통 제공
배우 신민아. 자료=루이비통 제공


김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

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